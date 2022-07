Οι επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος γιγάντιου νούφαρου - Με διάμετρο άνω των τριών μέτρων

Νέο είδος γιγάντιου νούφαρου -που «κρυβόταν» σε κοινή θέα εδώ και 177 χρόνια- ανακάλυψαν οι επιστήμονες.

Το πελώριο φυτό βρισκόταν στα αρχεία των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων του Kew του Λονδίνου, φυόταν και μεγάλωνε, ωστόσο ήταν εσφαλμένα αναγνωρισμένο ως άλλο είδος.

Τώρα, μια λεπτομερής επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει πως πρόκειται για νέο είδος για την επιστήμη.

Not only is this a new giant water lily species - it’s also the largest in the world! Here it is at @kewgardens with me for scale. Leaves can grow more than 3m-wide pic.twitter.com/iTEci5R2C7