Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πραγματοποίησαν τους δικούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε τροχιά και με μηδενική βαρύτητα, οι συνθήκες των διαστημικών Ολυμπιακών Αγώνων διέφεραν αρκετά από εκείνους στο Τόκιο. Ακόμα και στα αγωνίσματα. Μεταξύ αυτών η συγχρονισμένη κολύμβηση στο διάστημα και το «χάντμπολ χωρίς χέρια», που κέρδισαν τις εντυπώσεις σε αυτούς τους ιδιότυπους Ολυμπιακούς αγώνες.

.

Οι αστροναύτες του Expedition 65 γιόρτασαν την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και τους επόμενους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Γαλλία το 2024 με μια μοναδική τελετή παράδοσης της σκυτάλης των Αγώνων από τον Akihiko Hoshide (που εκπροσωπεί την πατρίδα του την Ιαπωνία) και του Thomas Pesquet (που εκπροσωπεί τη Γαλλία).

Όπως φαίνεται και στην ανάρτηση στο Twitter του Pesquet, ο Hoshide παρέδωσε για πρώτη φορά μια μικρή Ολυμπιακή σημαία στον Pesquet σε μια συμβολική παράδοση της τελετής για τους επόμενους αγώνες.

Οι δύο αστροναύτες έδωσαν τα χέρια και στη συνέχεια ο Γάλλος άφησε τη μικρή σημαία να κυματίζει. Ο Ιάπωνας έβγαλε μια ακόμη μεγαλύτερη, με το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων στο μπροστινό μέρος και την αναγραφή «Παρίσι 2024» στο πίσω μέρος.

Οι αστροναύτες στη συνέχεια άφησαν το λογότυπο του Παρισιού 2024 να αιωρείται.

Αλλά αυτό που ήταν ακόμα πιο διασκεδαστικό ήταν μερικά από τα αθλήματα στα οποία ασχολήθηκε η διαστημική ομάδα.

Ένα από αυτά ήταν ένα είδος χάντμπολ «χωρίς χέρια» ή «μη χάντμπολ» όπως το περιέγραψε ο Pesquet,. Το πλήρωμα συγκεντρώθηκε σε δύο ομάδες, με τους δύο «τερματοφύλακες» να αποκλείουν στρατηγικά τις εισόδους.

Στη συνέχεια, το υπόλοιπο πλήρωμα προσπάθησε να χρησιμοποιήσει μόνο την ανάσα του για να βάλει γκολ.

Άλλες ολυμπιακές δραστηριότητες περιελάμβαναν την εκτέλεση συγχρονισμένης κολύμβησης στο διάστημα για τη βελτίωση της συνοχής της ομάδας και τις ασκήσεις γυμναστικής σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Ιδιαίτερη και η «σκοποβολή».

Ο κοσμοναύτης Pyotr Dubrov έλαβε επιπλέον διακρίσεις για ασκήσεις εδάφους χωρίς να αγγίξει τίποτα, όπως είπε ο Γάλλος συνάδελφός του.

Νωρίτερα, ο Γάλλος αστροναύτης έγραψε ότι ήταν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο διάστημα που έγιναν σε τροχιά.

«Για τη συνοχή του πληρώματος, οργανώσαμε έναν φιλικό διαγωνισμό μεταξύ της ομάδας της Σογιούζ και της ομάδας του Crew Dragon. Με ειδικά αθλήματα στο διάστημα», έγραψε πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούσαν ακόμη.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ολυμπιακοί Αγώνες τιμήθηκαν στο διάστημα.

Ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός διαστημικού περιπάτου του 2013, όταν οι Ρώσοι κοσμοναύτες πραγματοποίησαν μια τελετουργική σκυταλοδρομία κατά τον εορτασμό των αγώνων του 2014 στο Σότσι.

Avec Aki on a pris un peu d’avance sur la #ClosingCeremony en attendant le vrai passage de relais #Tokyo2020 -> #Paris2024 sur 🌏 dans quelques heures

🇯🇵🤜🤛🇫🇷

With the @Tokyo2020 @Olympics ending today and the next #Olympics to be @Paris2024, @Aki_Hoshide and I held a ceremony pic.twitter.com/7dpYBr4Xwu — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 8, 2021

Space #Olympics 4/4:

Weightless sharpshooting – concentration and skill (or luck) proved necessary to reach the target.

🎯

Tir sans gravité – concentration et persévérance ont dicté cette épreuve pour bien négocier la trajectoire des élastiques#MissionAlpha pic.twitter.com/eV2cSxEWQ5 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

Space #Olympics 3/4:

Synchronised space swimming – an opportunity to show teamwork and crew cohesion.

🤝

Flottation synchronisée – l’occasion de démontrer une des plus importantes compétences un astronaute : l’esprit d’équipe #MissionAlpha pic.twitter.com/Ljo65AkzNQ — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

Με πληροφορίες του Space