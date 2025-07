Ο καινοτόμος φουσκωτός θόλος της Κίνας μειώνει τη σκόνη και το θόρυβο των κατασκευών

Στην πόλη Τζινάν της Κίνας, μια εντυπωσιακή καινοτομία έχει κάνει την εμφάνισή της, καθώς εργάτες κατασκευών τοποθέτησαν έναν γιγάντιο φουσκωτό θόλο πάνω από ένα μεγάλο εργοτάξιο.

Ο θόλος αυτός σχεδιάστηκε με σκοπό να μειώσει τη σκόνη και την ηχορύπανση, προσφέροντας ένα καθαρότερο και πιο ήσυχο περιβάλλον στους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Με ύψος περίπου 50 μέτρα και καλύπτοντας μια έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων, ο θόλος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά, ελαφριά υλικά. Η φουσκωτή του μορφή, η οποία διατηρείται με σταθερή πίεση αέρα, του επιτρέπει να στέκεται χωρίς την ανάγκη εσωτερικών στύλων ή δοκαριών, παρέχοντας έτσι στους εργαζόμενους περισσότερο χώρο για τις εργασίες τους στο εσωτερικό.

🚨 China has built a 50m-tall inflatable dome over a construction site in Jinan to protect the surroundings from dust and noise. pic.twitter.com/CLSrZAWS2g