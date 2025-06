Ο CEO της Amazon προειδοποιεί: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις θέσεις γραφείου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να αντικαταστήσει πολλές από τις δουλειές που κάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι γραφείου στην εταιρεία, μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σε σημείωμά του προς το προσωπικό, ανέφερε ότι τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι αυτόνομοι «agents» και τα generative AI συστήματα τύπου ChatGPT, αναμένεται να μειώσουν το ανθρώπινο δυναμικό σε ορισμένα τμήματα.

«Καθώς ενσωματώνουμε περισσότερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ο τρόπος που δουλεύουμε θα αλλάξει. Θα χρειάζονται λιγότεροι άνθρωποι για συγκεκριμένα καθήκοντα και περισσότεροι για άλλες, νέες ανάγκες», έγραψε.

«Δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς πού θα ισορροπήσει τελικά αυτό, αλλά τα επόμενα χρόνια αναμένουμε μείωση στον συνολικό αριθμό εργαζομένων στα γραφεία μας.»

Η Amazon απασχολεί περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα παγκοσμίως, εκ των οποίων 350.000 εργάζονται σε εταιρικές θέσεις όπως προγραμματιστές, υπεύθυνοι μάρκετινγκ και αναλυτές.

