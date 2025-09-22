Neuralink: Νέα δοκιμή εμφυτεύματος για την αποκατάσταση της ομιλίας

Μια ακόμη κλινική δοκιμή ετοιμάζεται να ξεκινήσει η Neuralink, η εταιρεία του Έλον Μασκ που ειδικεύεται σε εμφυτεύματα εγκεφάλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, από τον Οκτώβριο θα δοκιμαστεί νέα συσκευή με στόχο να αποκαταστήσει την ικανότητα ομιλίας σε ανθρώπους που την έχουν χάσει.

Η συσκευή της Neuralink υπόσχεται να μετατρέπει τα εγκεφαλικά σήματα σε λόγο ή κείμενο, δίνοντας σε ασθενείς με σοβαρές διαταραχές επικοινωνίας τη δυνατότητα να εκφράζονται ξανά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και COO της εταιρείας, DJ Seo, κατά τη διάρκεια διάλεξης στη Σεούλ, το σύστημα μπορεί να «μεταφράσει» την νοητή ομιλία σε πραγματικές λέξεις.

Η Neuralink, που ιδρύθηκε το 2016, έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2024 πραγματοποίησε την πρώτη εμφύτευση τσιπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο, ενώ λίγους μήνες αργότερα προχώρησε σε δεύτερο ασθενή. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς εξασφάλισε ειδική άδεια από τον FDA για τη συσκευή Blindsight, η οποία στοχεύει στην αποκατάσταση της όρασης.

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε μια σειρά ορόσημα:

Τον Απρίλιο ο Μασκ ανακοίνωσε ότι ο πρώτος ασθενής θα λάβει εμφύτευμα Blindsight μέσα στο έτος.

ο Μασκ ανακοίνωσε ότι ο πρώτος ασθενής θα λάβει εμφύτευμα Blindsight μέσα στο έτος. Τον Μάιο , ο Brad Smith, ασθενής με ALS, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που χρησιμοποίησε εμφύτευμα της Neuralink για να δημιουργήσει και να αφηγηθεί βίντεο.

, ο Brad Smith, ασθενής με ALS, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που χρησιμοποίησε εμφύτευμα της Neuralink για να δημιουργήσει και να αφηγηθεί βίντεο. Τον Ιούνιο , η εταιρεία συγκέντρωσε 650 εκατ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης.

, η εταιρεία συγκέντρωσε 650 εκατ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης. Τον Ιούλιο , ξεκίνησε η πρώτη κλινική μελέτη στη Μεγάλη Βρετανία.

, ξεκίνησε η πρώτη κλινική μελέτη στη Μεγάλη Βρετανία. Τον Σεπτέμβριο, δύο Καναδοί ασθενείς με κακώσεις νωτιαίου μυελού απέκτησαν εμφυτεύματα.

Με τη νέα συσκευή για την ομιλία, η Neuralink επιχειρεί να κάνει το επόμενο βήμα στην αποκατάσταση χαμένων λειτουργιών, ανοίγοντας τον δρόμο για θεραπείες που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Η επιτυχία των κλινικών δοκιμών θα κρίνει αν η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως και με ασφάλεια σε ασθενείς που δεν έχουν άλλες επιλογές επικοινωνίας.