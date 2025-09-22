ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Neuralink: Νέα δοκιμή εμφυτεύματος για την αποκατάσταση της ομιλίας

Η συσκευή της Neuralink υπόσχεται να μετατρέπει τα εγκεφαλικά σήματα σε λόγο ή κείμενο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Neuralink: Νέα δοκιμή εμφυτεύματος για την αποκατάσταση της ομιλίας Facebook Twitter
0

Μια ακόμη κλινική δοκιμή ετοιμάζεται να ξεκινήσει η Neuralink, η εταιρεία του Έλον Μασκ που ειδικεύεται σε εμφυτεύματα εγκεφάλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, από τον Οκτώβριο θα δοκιμαστεί νέα συσκευή με στόχο να αποκαταστήσει την ικανότητα ομιλίας σε ανθρώπους που την έχουν χάσει.

Η συσκευή της Neuralink υπόσχεται να μετατρέπει τα εγκεφαλικά σήματα σε λόγο ή κείμενο, δίνοντας σε ασθενείς με σοβαρές διαταραχές επικοινωνίας τη δυνατότητα να εκφράζονται ξανά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και COO της εταιρείας, DJ Seo, κατά τη διάρκεια διάλεξης στη Σεούλ, το σύστημα μπορεί να «μεταφράσει» την νοητή ομιλία σε πραγματικές λέξεις.

Η Neuralink, που ιδρύθηκε το 2016, έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2024 πραγματοποίησε την πρώτη εμφύτευση τσιπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο, ενώ λίγους μήνες αργότερα προχώρησε σε δεύτερο ασθενή. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς εξασφάλισε ειδική άδεια από τον FDA για τη συσκευή Blindsight, η οποία στοχεύει στην αποκατάσταση της όρασης.

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε μια σειρά ορόσημα:

  • Τον Απρίλιο ο Μασκ ανακοίνωσε ότι ο πρώτος ασθενής θα λάβει εμφύτευμα Blindsight μέσα στο έτος.
  • Τον Μάιο, ο Brad Smith, ασθενής με ALS, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που χρησιμοποίησε εμφύτευμα της Neuralink για να δημιουργήσει και να αφηγηθεί βίντεο.
  • Τον Ιούνιο, η εταιρεία συγκέντρωσε 650 εκατ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης.
  • Τον Ιούλιο, ξεκίνησε η πρώτη κλινική μελέτη στη Μεγάλη Βρετανία.
  • Τον Σεπτέμβριο, δύο Καναδοί ασθενείς με κακώσεις νωτιαίου μυελού απέκτησαν εμφυτεύματα.

Με τη νέα συσκευή για την ομιλία, η Neuralink επιχειρεί να κάνει το επόμενο βήμα στην αποκατάσταση χαμένων λειτουργιών, ανοίγοντας τον δρόμο για θεραπείες που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Η επιτυχία των κλινικών δοκιμών θα κρίνει αν η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως και με ασφάλεια σε ασθενείς που δεν έχουν άλλες επιλογές επικοινωνίας.

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένα AI «διαβάζει» το καρδιογράφημα καλύτερα από τους γιατρούς και προβλέπει επικίνδυνες επιπλοκές

Τech & Science / Ένα AI «διαβάζει» το καρδιογράφημα καλύτερα από τους γιατρούς και προβλέπει επικίνδυνες επιπλοκές

Το AI μοντέλο εντοπίζει ανωμαλίες στο καρδιογράφημα που συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, οι οποίες συνήθως περνούν απαρατήρητες από τους γιατρούς
LIFO NEWSROOM
Ένας νεφέλωμα, δύο οπτικές: Το τηλεσκόπιο Webb της NASA το καταγράφει σε εντυπωσιακά χρώματα

Τech & Science / Ένας νεφέλωμα, δύο οπτικές: Το τηλεσκόπιο Webb της NASA το καταγράφει σε εντυπωσιακά χρώματα

Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA αποκαλύπτει δύο εντυπωσιακές εικόνες του νεφελώματος NGC 6072, δείχνοντας πώς η παρατήρηση μέσω διαφορετικών οργάνων του μπορεί να αποκαλύψει εντελώς διαφορετικές όψεις ενός και μόνο κοσμικού αντικειμένου
LIFO NEWSROOM
Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Τech & Science / Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα γυαλιά στο συνέδριο Meta Connect στην Καλιφόρνια, σημειώνοντας ότι «τα γυαλιά είναι το μόνο μέσο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δει και να ακούσει ό,τι βλέπεις κι ακούς εσύ»
LIFO NEWSROOM
Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Τech & Science / Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Λαμβάνει υπόψη το ιατρικό ιστορικό, βασικά δημογραφικά στοιχεία και παράγοντες τρόπου ζωή ώστε να εκτιμήσει αν και πότε μπορεί να εμφανιστούν παθήσεις όπως καρκίνος, διαβήτης και καρδιολογικά ή αναπνευστικά νοσήματα
LIFO NEWSROOM
Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Τech & Science / Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Το ηλιακό φως «βομβαρδίζει» το φεγγάρι με Ήλιο-3 εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια - Επειδή η Σελήνη δεν έχει μαγνητικό πεδίο, το ισότοπο παραμένει στην επιφάνεια, αντίθετα με τη Γη, όπου απορρίπτεται στο διάστημα
LIFO NEWSROOM
Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Τech & Science / Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Η μελέτη αποδεικνύει ότι το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για την επιτάχυνση επαγγελματικών διαδικασιών αλλά και για να εμπλουτίσει την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
 
 