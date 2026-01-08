Πιο γρήγορα παίρνουν βάρος όσοι σταματούν τις ενέσεις αδυνατίσματος, σε σχέση με όσους κάνουν δίαιτα

Οι άνθρωποι που κάνουν δίαιτα και σταματούν τις ενέσεις για απώλεια βάρους, όπως το Mounjaro ή το Wegovy, μπορούν να ανακτήσουν τα κιλά που έχασαν τέσσερις φορές πιο γρήγορα από όσους σταματούν τη συμβατική δίαιτα και την άσκηση, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο British Medical Journal, τα υπέρβαρα άτομα χάνουν μεγάλο βάρος όταν χρησιμοποιούν ενέσεις - περίπου το ένα πέμπτο του σωματικού τους βάρους - αλλά μόλις σταματήσουν, ανακτούν κατά μέσο όρο 0,8 κιλά κάθε μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφουν στο βάρος που είχαν πριν από τη θεραπεία σε ενάμιση χρόνο.

Τι εντόπισε έρευνα για την απώλεια κιλών με τη χρήση ενέσεων

«Οι άνθρωποι που αγοράζουν αυτά τα φάρμακα πρέπει να γνωρίζουν τον κίνδυνο γρήγορης επαναπρόσληψης βάρους όταν τελειώσει η θεραπεία», προειδοποιεί η ερευνήτρια Δρ Σούζαν Τζεμπ, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Τόνισε ότι τα ευρήματα προέρχονται από ιατρικές δοκιμές και όχι από την πραγματική ζωή και ότι θα ήταν χρήσιμες περισσότερες μελέτες για τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις των νέων ενέσεων αδυνατίσματος.

Οι ερευνητές εξέτασαν 37 μελέτες με πάνω από 9.000 ασθενείς για να συγκρίνουν τα επιτυχημένα ενέσιμα για απώλεια βάρους με τις συμβατικές δίαιτες ή άλλα χάπια.

Μόνο οκτώ από τις μελέτες αξιολόγησαν τη θεραπεία με τα νεότερα φάρμακα GLP-1, όπως το Wegovy και το Mounjaro, και η μέγιστη περίοδος παρακολούθησης σε αυτές τις μελέτες ήταν ένα έτος μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής, οπότε τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις.

Οι άνθρωποι που ακολουθούν δίαιτα μπορούν να αναμένουν να χάσουν λιγότερο βάρος σε σύγκριση με τα ενέσιμα φάρμακα, αλλά στη συνέχεια το βάρος τους αυξάνεται πιο αργά - ίσως περίπου 0,1 kg το μήνα - σύμφωνα με τους ερευνητές, αν και αυτό ποικίλλει.

Πώς λειτουργούν τα φάρμακα

Το NHS συνιστά τις ενέσεις σε άτομα που είναι υπέρβαρα και αντιμετωπίζουν κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με την παχυσαρκία - όχι σε άτομα που απλώς θέλουν να αδυνατίσουν λίγο.

Επίσης, οι γιατροί θα πρέπει να συνταγογραφούν αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως υγιεινή διατροφή και επαρκή άσκηση, για να βοηθήσουν τα άτομα να διατηρήσουν το βάρος τους.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η θεραπεία θα πρέπει να θεωρείται δια βίου, δεδομένου του κινδύνου υποτροπής.

Τα άτομα που έχουν προσπαθήσει να σταματήσουν τις ενέσεις τις περιγράφουν ως «ένα διακόπτη που ενεργοποιείται και αμέσως νιώθεις πείνα».

Μια γυναίκα είπε: «Ήταν σαν κάτι να άνοιξε στο μυαλό μου και να μου είπε: 'Φάε τα πάντα, συνέχισε, το αξίζεις γιατί δεν έχεις φάει τίποτα για τόσο καιρό'».

Ο Δρ Άνταμ Κόλινς, ειδικός στη διατροφή στο Πανεπιστήμιο του Σάρρεϋ, λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ενέσεις στον εγκέφαλο και το σώμα μπορεί να εξηγήσει γιατί η επαναπρόσληψη βάρους ενισχύεται μόλις σταματήσετε να τις παίρνετε.

Μιμούνται μια φυσική ορμόνη που ονομάζεται GLP-1, η οποία ρυθμίζει την πείνα.

«Η τεχνητή παροχή επιπέδων GLP-1 αρκετές φορές υψηλότερων από τα φυσιολογικά για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής της φυσικής GLP-1 και μπορεί επίσης να σας κάνει λιγότερο ευαίσθητους στα αποτελέσματά της. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα όταν παίρνετε τα φάρμακα, αλλά μόλις σταματήσετε αυτή τη «δόση» GLP-1, η όρεξη δεν ελέγχεται πλέον και είναι πολύ πιο πιθανό να τρώτε υπερβολικά».

Η απότομη διακοπή είναι μια πραγματική πρόκληση, τονίζει.

«Αυτό επιδεινώνεται περαιτέρω αν το άτομο έχει βασιστεί αποκλειστικά στο GLP-1 για να κάνει τη δύσκολη δουλειά... καταστέλλοντας τεχνητά την όρεξή του χωρίς να έχει κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στη διατροφή ή τη συμπεριφορά του που θα το βοηθούσαν μακροπρόθεσμα».

Θα μπορούσαν να υπάρξουν οφέλη;

Ο καθηγητής Ναβεέντ Σατάρ από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης δήλωσε ότι οι ενέσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη για την υγεία, καθώς δρουν γρήγορα για τη μείωση του βάρους.

«Είναι πιθανό ότι η μείωση του βάρους για δύο έως τρία χρόνια λόγω της βραχυπρόθεσμης χρήσης των ενέσεων θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση της βλάβης στις αρθρώσεις ή στην καρδιά και τα νεφρά. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, θα χρειαστούν μεγαλύτερες και μακροχρόνιες δοκιμές αποτελεσμάτων.

«Είναι σημαντικό ότι η συνεχής χρήση αυτών των φαρμάκων για τρία έως τέσσερα χρόνια επιτρέπει στους ανθρώπους να διατηρήσουν σημαντικά χαμηλότερο βάρος από ό,τι θα είχαν διαφορετικά – ένα όφελος που δεν παρατηρείται συνήθως με την απώλεια βάρους που προκαλείται από τον τρόπο ζωής, όπου πολλοί επανακτούν το βάρος τους με την πάροδο του χρόνου».

Τα φάρμακα μπορούν να προσφερθούν σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη κλινική ανάγκη και πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως η ύπαρξη προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με το βάρος.

Μια εκπρόσωπος της Eli Lilly, μιας φαρμακευτικής εταιρείας που παράγει το Mounjaro, δήλωσε ότι η χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους πρέπει να συνοδεύεται από υγιεινή διατροφή, σωματική δραστηριότητα και ιατρική παρακολούθηση.

«Όταν διακόπτεται η θεραπεία, το βάρος μπορεί να επανέλθει, κάτι που αντανακλά τη βιολογία της πάθησης και όχι την έλλειψη προσπάθειας».

Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, που παράγει το Wegovy, δήλωσε: «Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη χρόνια φύση της παχυσαρκίας και υποδηλώνουν ότι η συνεχής θεραπεία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της βελτίωσης του βάρους και της συνολικής υγείας των ασθενών, όπως συμβαίνει και με τη διαχείριση άλλων χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης ή η υπέρταση».

Με πληροφορίες από BBC