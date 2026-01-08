Η OpenAI λανσάρει τη νέα λειτουργία ChatGPT Health - Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Το ChatGPT εισάγει νέες λειτουργίες με επίκεντρο την υγεία, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να κατανοούν καλύτερα και να διαχειρίζονται την ευεξία τους.

Η OpenAI ανακοίνωσε την έναρξη του ChatGPT Health, ενός ειδικού χώρου μέσα στην πλατφόρμα ChatGPT, που επιτρέπει στους χρήστες να καταχωρούν πληροφορίες για την υγεία τους – όπως ιατρικούς φακέλους και δεδομένα από εφαρμογές ευεξίας όπως το MyFitnessPal – ώστε να λαμβάνουν πιο εξατομικευμένες και ουσιαστικές απαντήσεις.

«Το ChatGPT Health είναι ένα ακόμη βήμα προς τη μετατροπή του ChatGPT σε έναν προσωπικό υπερ-βοηθό, που μπορεί να σας υποστηρίξει με πληροφορίες και εργαλεία για να πετύχετε τους στόχους σας σε κάθε πτυχή της ζωής σας», έγραψε η Φίτζι Σίμο, διευθύνουσα σύμβουλος εφαρμογών της OpenAI, σε ανάρτησή της στο Substack.

Η υγεία αποτελεί ήδη έναν από τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι στρέφονται στο ChatGPT. Σύμφωνα με την OpenAI, περισσότερα από 230 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποβάλλουν κάθε εβδομάδα ερωτήσεις που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία.

Introducing ChatGPT Health — a dedicated space for health conversations in ChatGPT. You can securely connect medical records and wellness apps so responses are grounded in your own health information.



Designed to help you navigate medical care, not replace it.



Join the… — OpenAI (@OpenAI) January 7, 2026

Ξεχωριστός χώρος για ευαίσθητα δεδομένα υγείας

Η OpenAI ανέφερε ότι το ChatGPT Health θα λειτουργεί ως αυτόνομη εμπειρία εντός της πλατφόρμας. Οι συνομιλίες υγείας, τα αρχεία και οι συνδεδεμένες εφαρμογές αποθηκεύονται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες συνομιλίες και «αναμνήσεις» των χρηστών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πληροφορίες και το ιστορικό σχετικά με την υγεία «ποτέ δεν εμφανίζονται στις συνομιλίες που δεν αφορούν την υγεία» και οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν ή να διαγράψουν το ιστορικό σχετικά με την υγεία ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων.

«Μπορείτε πλέον να συνδέετε με ασφάλεια ιατρικούς φακέλους και εφαρμογές ευεξίας – όπως το Apple Health, το Function και το MyFitnessPal – ώστε το ChatGPT να σας βοηθά να κατανοείτε πρόσφατα αποτελέσματα εξετάσεων, να προετοιμάζεστε για ραντεβού με τον γιατρό σας, να λαμβάνετε συμβουλές για τη διατροφή και το πρόγραμμα άσκησης ή να κατανοείτε τις επιλογές και τα ανταλλάγματα διαφορετικών ασφαλιστικών πακέτων με βάση τα μοτίβα υγειονομικής σας φροντίδας», ανέφερε η OpenAI.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι οι εφαρμογές που συνδέονται με το Health απαιτούν ρητή συγκατάθεση του χρήστη και περνούν από επιπλέον ελέγχους απορρήτου και ασφάλειας.

Σχεδιασμένο να υποστηρίζει – όχι να αντικαθιστά – τους γιατρούς

Η OpenAI τόνισε ότι το ChatGPT Health δεν προορίζεται για διάγνωση ή θεραπεία ασθενειών.

«Το Health έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει, όχι να αντικαθιστά, την ιατρική περίθαλψη», δήλωσε η εταιρεία. «Σας βοηθά να αντιμετωπίζετε καθημερινά ερωτήματα και να κατανοείτε τις τάσεις με την πάροδο του χρόνου – όχι μόνο τις στιγμές ασθένειας – ώστε να είστε πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για σημαντικές ιατρικές συζητήσεις».

Το εργαλείο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με γιατρούς. Τα τελευταία δύο χρόνια, η OpenAI δήλωσε ότι συνεργάστηκε με περισσότερους από 260 ιατρούς σε 60 χώρες και δεκάδες ειδικότητες, οι οποίοι παρείχαν ανατροφοδότηση στα αποτελέσματα του μοντέλου περισσότερες από 600.000 φορές.

Σε ποιους είναι διαθέσιμο το ChatGPT Health

Η πρόσβαση στο ChatGPT Health είναι προς το παρόν περιορισμένη. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι ξεκινά με μια μικρή ομάδα πρώτων χρηστών με λογαριασμούς ChatGPT Free, Go, Plus και Pro, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν σε λίστα αναμονής για να αποκτήσουν πρόσβαση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την αρχική διάθεση εξαιρούνται χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι κανονισμοί για την υγεία και τα δεδομένα είναι αυστηρότεροι. Επιπλέον, οι ενσωματώσεις ιατρικών φακέλων και ορισμένες εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες μόνο στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία δήλωσε ότι σκοπεύει να διαθέσει το ChatGPT Health σε όλους τους χρήστες στο web και στο iOS «τις επόμενες εβδομάδες», καθώς η εμπειρία συνεχίζει να βελτιώνεται.

Με πληροφορίες από euronews.com