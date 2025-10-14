Νέα μελέτη: Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο άνοιας

Μια νέα μεγάλη διεθνής έρευνα αποκαλύπτει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ωφεληθεί ο εγκέφαλος από τη διακοπή του καπνίσματος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, όσοι σταματούν να καπνίζουν στη μέση ηλικία, μειώνουν τόσο σημαντικά τη γνωστική τους φθορά ώστε μέσα σε μια δεκαετία οι πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια εξισώνονται με εκείνες των μη καπνιστών.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Healthy Longevity, ανέλυσε στοιχεία από 9.436 συμμετέχοντες σε 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Αγγλίας, των ΗΠΑ και πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διακοπή του καπνίσματος μειώνει στο μισό τον ρυθμό πτώσης της λεκτικής ευχέρειας και επιβραδύνει κατά 20% την απώλεια μνήμης.

Η επικεφαλής της μελέτης, δρ Mikaela Bloomberg του University College London, δήλωσε ότι «ακόμη κι αν κόψουμε το κάπνισμα στα 50 ή στα 60, ο εγκέφαλος μας φαίνεται να ανακτά μέρος της νεανικής του ζωτικότητας».

Η διακοπή του καπνίσματος σώζει και τη σκέψη μας

Οι επιστήμονες σύγκριναν γνωστικά τεστ καπνιστών και πρώην καπνιστών για έξι χρόνια. Στην αρχή, τα αποτελέσματα ήταν ίδια. Όμως, στο τέλος, όσοι είχαν κόψει το κάπνισμα σκόραραν αισθητά υψηλότερα σε μνήμη, προσοχή και γλωσσική ταχύτητα.

Η διαφορά ήταν τέτοια ώστε οι πρώην καπνιστές παρουσίασαν πορεία πνευματικής υγείας παρόμοια με μη καπνιστές, κάτι που οι ερευνητές χαρακτήρισαν «εντυπωσιακό παράδειγμα αναστροφής της γνωστικής φθοράς».

Το κάπνισμα, εξηγούν, βλάπτει τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο με οξυγόνο και προκαλεί χρόνια φλεγμονή και οξειδωτική βλάβη στα νευρικά κύτταρα, παράγοντες που επιταχύνουν την άνοια.

Οι ειδικοί συμφωνούν για το καπνισμα: ποτέ δεν είναι αργά

Ο δρ Richard Oakley από την Alzheimer’s Society δήλωσε ότι «η διακοπή του καπνίσματος, η σωματική άσκηση, η σωστή διατροφή και ο περιορισμός του αλκοόλ μειώνουν μετρήσιμα τον κίνδυνο άνοιας».

Η δρ Julia Dudley πρόσθεσε πάντως ότι η έρευνα δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση, αν και η συσχέτιση είναι «πολύ ισχυρή».

Η Caroline Cerny της ASH σημείωσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν «γιατί πρέπει να επενδύσουμε ξανά σε υπηρεσίες διακοπής καπνίσματος, ιδίως για άτομα μέσης ηλικίας πριν εμφανιστούν συμπτώματα γνωστικής φθοράς».

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα οφέλη είναι σωρευτικά: όσο νωρίτερα σταματήσει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη η προστασία.

Όμως, ακόμη και στα 60, η διακοπή μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου και να βελτιώσει τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη διάθεση.

Η μελέτη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ερευνών που αποδεικνύουν ότι η υγιής ζωή παρατείνει και τη διανοητική διαύγεια — αποδεικνύοντας ότι δεν είναι ποτέ αργά να ανακτήσει κανείς τη «ζωντάνια του νου».

Με πληροφορίες από Guardian