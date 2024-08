NASA: Οι δύο εγκλωβισμένοι αστροναύτες του Starliner θα επιστρέψουν στη Γη με τη Space X

Σχεδόν δύο μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Βαθμό, βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» οι δύο αστροναύτες του Starliner, Σούνι Γουίλιαμς και Μπατς Γουίλμορ.

Οι δύο αστροναύτες που αρχικά έφυγαν από τη Γη για το διάστημα τον Ιούνιο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι οκτώ ημερών, θα επιστρέψουν σε σχεδόν οκτώ μήνες, τον Φεβρουάριο του 2025. Ο διοικητής της NASA Μπιλ Νέλσον, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιστρέψουν τον Φεβρουάριο με την αποστολή SpaceX Crew-9, δηλαδή ανταγωνίστριας εταιρείας της Boeing.



«Καθώς λαμβάναμε όλο και περισσότερα δεδομένα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κατανοούσαμε την αβεβαιότητα των δεδομένων αυτών, μας έγινε πολύ σαφές ότι η καλύτερη πορεία δράσης ήταν να επιστρέψει το Starliner χωρίς πλήρωμα», ανέφερε ο διευθυντής του προγράμματος εμπορικού πληρώματος της NASA, Steve Stich.

Σημείωσε παράλληλα, πως η NASA διαπίστωσε ότι «υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα στην πρόβλεψη των προωθητήρων».

«Αν είχαμε έναν τρόπο να προβλέψουμε πραγματικά τι θα έκαναν οι προωθητήρες για την αποδέσμευση, και σε όλη τη διάρκεια της καύσης εξόδου από την τροχιά, και στην ακολουθία διαχωρισμού, νομίζω ότι θα είχαμε πάρει διαφορετική πορεία δράσης. Αλλά όταν εξετάσαμε τα δεδομένα και είδαμε το ενδεχόμενο αστοχίας των προωθητήρων με το πλήρωμα στο σκάφος ήταν πολύ μεγάλο το ρίσκο για το πλήρωμα, και έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη δοκιμαστική πτήση χωρίς πλήρωμα», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο, το Starliner παρουσίασε πολυάριθμες διαρροές ηλίου και άλλα τεχνικά προβλήματα, εγείροντας αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε να μεταφέρει τους δυο αστροναύτες πίσω στη Γη με ασφάλεια.

«Έχουμε διαθέσιμο χρόνο πριν φέρουμε το Starliner πίσω στη Γη και θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε με σύνεση», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στις 14 Αυγούστου ο επικεφαλής της διαστημικής αποστολής της NASA, Κεν Μπάουερσοξ, ενώ τόνισε πως η υπηρεσία συνεχίζει να συλλέγει και να αναλύει περισσότερα δεδομένα πριν λάβει μια απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τον Guardian, κανένας εκπρόσωπος της Boeing δεν ήταν παρών στη συνέντευξη Τύπου, τροφοδοτώντας περαιτέρω εικασίες για προβλήματα μεταξύ της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας και του εμπορικού εταίρου της.

"The decision to keep Butch and Suni onboard the International Space Station, and bring the Boeing Starliner home uncrewed is a result of a commitment to safety. Our core value is safety, and it is our north star."

-- @SenBillNelson Nasa Administrator pic.twitter.com/sSq9kDxrvg