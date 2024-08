«Εγκλωβισμένοι στο Διάστημα»: Οι αστροναύτες της NASA πήγαν στον ISS για 8 μέρες, ίσως χρειαστεί να μείνουν 9 μήνες

Η NASA ανέβαλε εκ νέου την απόφαση για την επιστροφή των εγκλωβισμένων αστροναυτών του Starliner για τα τέλη Αυγούστου, εν αναμονή μιας «μεγάλης συζήτησης» σχετικά με την ετοιμότητα πτήσης του διαστημόπλοιου της Boeing.

Αρχικά, το ταξίδι του Starliner της Boeing είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει μόλις οκτώ ημέρες, ωστόσο οι πολυάριθμες διαρροές και άλλα τεχνικά προβλήματα που υπέστη το διαστημόπλοιο καθ' οδόν προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) τον Ιούνιο καθυστέρησαν την προγραμματισμένη πτήση επιστροφής κατά περισσότερο από δύο μήνες και άφησαν τους δύο αστροναύτες του -τον Μπάρι «Μπατς» Γουίλμορ και τη Σουνίτα Γουίλιαμς- εγκλωβισμένους στο Διάστημα.

Καθώς οι μηχανικοί συνεχίζουν να συλλέγουν και να συζητούν τα αποτελέσματα των δοκιμών σχετικά με τα προβλήματα του Starliner, η NASA εξακολουθεί να σκέφτεται αν θα επιστρέψουν οι δύο αστροναύτες της με το διαστημόπλοιο της Boeing ή με μια κάψουλα Dragon της SpaceX έξι μήνες αργότερα αντ' αυτού.

O επικεφαλής των αστροναυτών της NASA, Τζο Ακαμπα, δήλωσε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ότι οι αστροναύτες όπως οι Γουίλιαμς και Γουίλορ «συμμετέχουν σε αποστολές με πλήρη επίγνωση των διαφόρων πιθανών σεναρίων» που μπορεί να γίνουν πραγματικότητα.

