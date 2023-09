NASA: Ο Φρανκ Ρούμπιο επέστρεψε στη Γη μετά από 371 ημέρες στο διάστημα

Ο Φρανκ Ρούμπιο, αστροναύτης της NASA και δύο Ρώσοι κοσμοναύτες προσγειώθηκαν χωρίς προβλήματα στη Γη μετά από ρεκόρ διαμονής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο Ρούμπιο της NASA και οι δύο Ρώσοι συνάδελφοί του - οι κοσμοναύτες Σερκέι Προκόπιεφ και Ντμίτρι Πέτελιν- προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτο στο Καζακστάν με τη ρωσική κάψουλα Soyuz MS-23 σήμερα το απόγευμα.

Η άφιξη του πληρώματος σηματοδότησε το τέλος ενός μεγάλου -και απροσδόκητου- ταξιδιού για τον Ρούμπιο, ο οποίος είχε σχεδιαστεί να περάσει μόνο έξι μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αντ' αυτού, κατέγραψε συνολικά 371 ημέρες στο διάστημα μετά την ανακάλυψη διαρροής ψυκτικού υγρού την ώρα που επέστρεφε. Η ρωσική υπηρεσία αποφάσισε τότε για προληπτικούς λόγους να φέρει πίσω αυτό το σκάφος και να στείλει ένα άλλο, κενό, το Σογιούζ MS-23.

TOUCHDOWN: NASA astronaut Frank Rubio returned to Earth after spending some 371 days in space — the longest for any U.S. astronaut.



