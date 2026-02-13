NASA και SpaceX εκτοξεύουν τη 12η επανδρωμένη αποστολή στο Διάστημα

Πύραυλος της SpaceX εκτοξεύθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής από τη Φλόριντα, μεταφέροντας δύο Αμερικανούς αστροναύτες της NASA, μία Γαλλίδα αστροναύτη και έναν Ρώσο κοσμοναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) για οκτάμηνη αποστολή.

Ο πύραυλος Falcon 9, με την κάψουλα Crew Dragon «Freedom», απογειώθηκε στις 5:15 π.μ. (τοπική ώρα). Λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση, η κάψουλα τέθηκε σε τροχιά, ενώ το πρώτο στάδιο (section) του πυραύλου επέστρεψε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Φλόριντα.

Το πλήρωμα αναμένεται να φτάσει στον ISS το Σάββατο, έπειτα από περίπου 34 ώρες πτήσης. Η αποστολή ονομάζεται Crew-12 και είναι η 12η μακράς διάρκειας αποστολή της NASA προς τον διαστημικό σταθμό με πύραυλο της SpaceX από το 2020.

Επικεφαλής είναι η Τζέσικα Μέιρ, στο δεύτερο ταξίδι της στο Διάστημα. Μαζί της βρίσκονται ο Τζακ Χάθαγουεϊ από τις ΗΠΑ, η Σοφί Αντενό από τη Γαλλία και ο Ρώσος Αντρέι Φεντιάεφ.

Crew-12 will launch to the @Space_Station no earlier than Feb. 13.



Liftoff is scheduled for 5:15 a.m. EST (1015 UTC), and coverage begins here at 3:15am ET (0815 UTC). pic.twitter.com/5oyaA6FrNb — NASA (@NASA) February 12, 2026

Στον διαστημικό σταθμό θα πραγματοποιήσουν επιστημονικά και ιατρικά πειράματα σε συνθήκες μικροβαρύτητας, μεταξύ άλλων έρευνες για βακτήρια και για την καλλιέργεια φυτών στο Διάστημα.

Η NASA ελπίζει ότι αυτά τα πειράματα θα βοηθήσουν σε μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια και η NASA έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να τον διατηρήσει σε λειτουργία έως το 2030.

Με πληροφορίες από Reuters