Μπορεί ο φυσικός χυμός να «αντικαταστήσει» μία μερίδα φρούτων; Η απάντηση των επιστημόνων

Η κατανάλωση πέντε μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις βασικές διατροφικές συστάσεις των υγειονομικών αρχών στην Ευρώπη, ωστόσο, για πολλούς ανθρώπους ο στόχος αυτός παραμένει ανέφικτος δεδομένων των σύγχρονων συνθηκών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), οι Ευρωπαίοι κατανάλωναν κατά μέσο όρο 351 γραμμάρια φρούτων και λαχανικών ημερησίως το 2023, αρκετά λιγότερα από τα 400 γραμμάρια που θεωρούνται η ελάχιστη συνιστώμενη ποσότητα.

Το κόστος των φρέσκων προϊόντων, η περιορισμένη διάρκεια ζωής τους και οι δυσκολίες της καθημερινότητας συγκαταλέγονται στους βασικούς λόγους που πολλοί δεν καταφέρνουν να εντάξουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά στη διατροφή τους, σύμφωνα με το Euronews.

Across Europe, getting enough fruit and vegetables remains a daily struggle for many. Could fruit juice help reach the target?

Μπορεί ο φυσικός χυμός να αντικαταστήσει το φρούτο; Τι απαντούν ερευνητές

Με αφορμή αυτή την πραγματικότητα, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ στη Βρετανία διερεύνησαν κατά πόσο ένας φυσικός χυμός φρούτων ή ένα smoothie θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου των πέντε μερίδων ημερησίως.

«Με δεδομένες τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος ζωής, η τιμή των φρέσκων προϊόντων αποτελεί συχνά εμπόδιο για όσους προσπαθούν να καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά», δήλωσε ο δρ Όλιβερ Σάνον, λέκτορας Διατροφής και Γήρανσης στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα που χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη κατανάλωνε πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως για τέσσερις εβδομάδες, η δεύτερη συμπλήρωνε τη διατροφή της με χυμό φρούτων, ενώ η τρίτη συνέχισε τις συνήθεις διατροφικές της συνήθειες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες των δύο πρώτων ομάδων αύξησαν σημαντικά τη συνολική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών σε σύγκριση με όσους δεν άλλαξαν τις συνήθειές τους.

Παράλληλα, καταγράφηκε βελτίωση σε ορισμένους δείκτες ψυχικής ευεξίας, με τους συμμετέχοντες να αναφέρουν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια μικρή και διερευνητική μελέτη, ωστόσο τα ευρήματα θεωρούνται αρκετά ενδιαφέροντα ώστε να εξεταστούν περαιτέρω.

«Το γεγονός ότι όσοι κατανάλωναν χυμό εμφάνισαν χαμηλότερες βαθμολογίες σε δείκτες κατάθλιψης είναι ένα εύρημα που αξίζει να μελετηθεί περισσότερο, ιδιαίτερα σε άτομα με χαμηλή ψυχική ευεξία», ανέφερε ο Σάνον. «Απλές αλλαγές στη διατροφή, όπως η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων μέσω ενός καθημερινού ποτηριού χυμού, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας».

Η διευκρίνιση για τον φυσικό χυμό

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι στη μελέτη ως «χυμός φρούτων» ορίστηκε αποκλειστικά ο 100% φυσικός χυμός χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συντηρητικών, χρωστικών ή αρωμάτων.

Παρά τα πιθανά οφέλη, οι περισσότερες εθνικές διατροφικές οδηγίες παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στους χυμούς. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι χυμοί δεν υπολογίζονται πλέον στις ημερήσιες μερίδες φρούτων. Στη Γερμανία συνιστάται η κατανάλωση 150 έως 200 ml χυμού μόνο περιστασιακά και όχι περισσότερο από δύο φορές την εβδομάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έως 150 ml χυμού ημερησίως μπορούν να υπολογιστούν ως μία μόνο από τις πέντε συνιστώμενες μερίδες.

Ο βασικός λόγος για αυτή την επιφύλαξη είναι ότι οι χυμοί περιέχουν λιγότερες φυτικές ίνες και συχνά περισσότερα ελεύθερα σάκχαρα σε σύγκριση με το ολόκληρο φρούτο.

Τα ολόκληρα φρούτα αποτελούν σημαντική πηγή βιταμινών, μετάλλων, αντιοξειδωτικών και φυτικών ινών, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, στη ρύθμιση του σακχάρου και στο αίσθημα κορεσμού. Πολλά από αυτά τα οφέλη μειώνονται όταν το φρούτο μετατρέπεται σε χυμό.

Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης συνδέσει την υπερβολική κατανάλωση χυμών με χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας και χειρότερη ποιότητα ύπνου, πιθανώς επειδή οι χυμοί προκαλούν μικρότερο κορεσμό σε σχέση με την κατανάλωση ολόκληρων φρούτων.

Οι ειδικοί, σύμφωνα με το Euronews, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένας φυσικός χυμός μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη προσθήκη στη διατροφή, ιδιαίτερα για όσους δυσκολεύονται να καταναλώσουν αρκετά φρούτα και λαχανικά.

Ωστόσο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τα οφέλη που προσφέρει το ολόκληρο φρούτο.

Με πληροφορίες από Euronews