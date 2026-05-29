Το YouTube βάζει την τεχνητή νοημοσύνη να σου φτιάχνει προσωπικό feed

Το YouTube δοκιμάζει έναν ακόμη πιο άμεσο τρόπο να παραδίδει στους χρήστες τα βίντεο που θέλουν να δουν: όχι μέσα από αναζήτηση, όχι μόνο μέσα από τον αλγόριθμο, αλλά μέσα από μια απλή περιγραφή.

Η νέα λειτουργία ονομάζεται «Your custom feed» και επιτρέπει στον χρήστη να ζητήσει από την τεχνητή νοημοσύνη του YouTube μια προσωποποιημένη ροή βίντεο, γράφοντας με δικά του λόγια το είδος του περιεχομένου που θέλει. Μπορεί, για παράδειγμα, να ζητήσει σύντομα βίντεο διαλογισμού, οδηγούς γυμναστικής, ιδέες για κάποιο χόμπι ή πιο εξειδικευμένα βίντεο τεχνολογίας και podcasts για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ροή που δημιουργείται μπορεί να καρφιτσωθεί στην κορυφή της αρχικής σελίδας του YouTube, ώστε ο χρήστης να επιστρέφει εύκολα σε αυτήν. Αν αλλάξει γνώμη, μπορεί να επεξεργαστεί την περιγραφή και να δημιουργήσει από την αρχή έναν νέο χώρο προτάσεων.

Προς το παρόν, η λειτουργία λανσάρεται με υποστήριξη αγγλικών για χρήστες στις ΗΠΑ που είναι συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους, τόσο στην εφαρμογή του YouTube όσο και στο desktop. Για να εμφανιστεί η επιλογή, πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το ιστορικό αναζήτησης και παρακολούθησης.

Η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των μεγάλων πλατφορμών να δώσουν στους χρήστες πιο άμεσο έλεγχο πάνω στις προτάσεις περιεχομένου. Αντίστοιχες λογικές έχουν εμφανιστεί ήδη σε υπηρεσίες όπως το Spotify, με playlists που δημιουργούνται μέσω περιγραφών, αλλά και στο Instagram, όπου οι χρήστες μπορούν να επηρεάζουν περισσότερο το είδος των Reels που βλέπουν.

Στην πράξη, το YouTube μεταφέρει τη λογική του prompt μέσα στην ίδια την αρχική σελίδα του. Ο χρήστης δεν περιμένει απλώς να τον «διαβάσει» ο αλγόριθμος· του λέει ευθέως τι έχει διάθεση να παρακολουθήσει.

με στοιχεία από TheVerge