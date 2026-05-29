ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Η Κίνα βάζει «έξυπνα» γυαλιά με αναγνώριση προσώπου στους αστυνομικούς

Η Κίνα διαθέτει ήδη ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξελιγμένα δίκτυα παρακολούθησης στον κόσμο

The LiFO team
The LiFO team
ΚΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΞΥΠΝΑ ΓΥΑΛΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
0

Η κινεζική αστυνομία χρησιμοποιεί πλέον ειδικά «έξυπνα» γυαλιά με δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ήδη εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της China Daily, τα γυαλιά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση από αστυνομικούς και αξιοποιούνται σε περιπολίες, έλεγχο κυκλοφορίας αλλά και στον εντοπισμό αγνοουμένων.

Οι κινεζικές αρχές υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία βοηθά στην ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών και στη βελτίωση της αστυνόμευσης.

Αναγνώριση προσώπου σε πραγματικό χρόνο

Σε ένα από τα παραδείγματα που επικαλείται το δημοσίευμα, αστυνομικοί κατάφεραν να αναγνωρίσουν ηλικιωμένο άνδρα που είχε χαθεί και δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε το όνομά του ούτε τη διεύθυνσή του.

«Τα γυαλιά τον αναγνώρισαν γρήγορα και μέσα σε 20 λεπτά είχαμε επικοινωνήσει με την οικογένειά του», δήλωσε αστυνομικός στην China Daily.

Η υπόθεση, ωστόσο, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και τη χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου από κρατικές αρχές.

Τα «έξυπνα» γυαλιά φαίνεται να συνδέονται με κυβερνητικές βάσεις δεδομένων και να μπορούν να ταυτοποιούν πολίτες σε πραγματικό χρόνο.

Η Κίνα διαθέτει ήδη ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξελιγμένα δίκτυα παρακολούθησης στον κόσμο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στη χώρα λειτουργούν περισσότερες από 700 εκατομμύρια κάμερες CCTV, ενώ η αναγνώριση προσώπου χρησιμοποιείται ευρέως από τις αρχές.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτής σε φορητές συσκευές όπως τα smart glasses θεωρείται από πολλούς ακόμη ένα βήμα προς πιο εκτεταμένες μορφές ψηφιακής επιτήρησης.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον και στις ΗΠΑ

Παρόμοιες τεχνολογίες φαίνεται να εξετάζουν και αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, η υπηρεσία ICE των ΗΠΑ μελετά τη χρήση smart glasses σε συνδυασμό με βιομετρικές βάσεις δεδομένων και συστήματα αναγνώρισης προσώπου για ταυτοποίηση ατόμων σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και η Meta εξετάζει εφαρμογές smart glasses που θα μπορούν να αναγνωρίζουν πρόσωπα μέσω κάμερας.

Με πληροφορίες από Gizmodo

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Είμαστε έτοιμοι για αυτό; Δημοσιογράφος αναγνωρίζει πρόσωπα στον δρόμο με γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης

Τech & Science / Το μέλλον είναι εδώ: Δημοσιογράφος ταυτοποιεί αγνώστους στον δρόμο με γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης

Είμαστε έτοιμοι για αυτό; Σκανάρει πρόσωπα αγνώστων και τους αναγνωρίζει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα - Το βίντεο πυροδοτεί συζητήσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας που σχετίζονται με τις τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ

Τech & Science / Αλτσχάιμερ: Νέα έρευνα εξηγεί πώς η εξέταση αίματος εντοπίζει σημάδια «πολύ πριν» τα συμπτώματα

Οι συγγραφείς λένε ότι τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν τη δυνατότητα ανίχνευσης της νόσου Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο σε μεσήλικες με εξετάσεις αίματος
THE LIFO TEAM
Το ChatGPT έγραψε μια ταινία Πωλ Σρέιντερ και ο Πωλ Σρέιντερ ανησύχησε λιγάκι

Τech & Science / Το ChatGPT έγραψε μια ταινία Πολ Σρέιντερ και ο Πολ Σρέιντερ ανησύχησε λιγάκι

Στο συνέδριο AI on the Lot, ο σεναριογράφος του Taxi Driver παρουσίασε μια ιδέα ταινίας που του πρότεινε το ChatGPT, τη χαρακτήρισε «δεύτερης κατηγορίας Σρέιντερ» και προέβλεψε ότι σύντομα το σινεμά θα έχει πλήρως τεχνητούς πρωταγωνιστές.
THE LIFO TEAM
 
 