Η κατανάλωση λαχανικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσει τις γευστικές προτιμήσεις των παιδιών

Η πρώιμη έκθεση σε ορισμένες τροφές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενδέχεται να βοηθά τα παιδιά να αποδέχονται πιο εύκολα τα λαχανικά αργότερα στη ζωή τους, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Ερευνητές από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ολλανδίας έδωσαν σε μια ομάδα εγκύων γυναικών κάψουλες που περιείχαν σκόνη kale (λαχανίδας) και σε μια άλλη ομάδα κάψουλες με σκόνη καρότου.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν υπερηχογραφήματα για να εξετάσουν και να καταγράψουν τις εκφράσεις του προσώπου των εμβρύων μετά την έκθεσή τους στις συγκεκριμένες γεύσεις, στις 32 και 36 εβδομάδες κύησης.

Τα παιδιά παρακολουθήθηκαν ξανά όταν ήταν περίπου τριών εβδομάδων. Πιο πρόσφατα, 12 από αυτά εξετάστηκαν σε ηλικία τριών ετών.

Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας, οι επιστήμονες τοποθέτησαν κάτω από τη μύτη κάθε παιδιού βρεγμένες μπατονέτες εμποτισμένες είτε με σκόνη καρότου είτε με σκόνη kale.

Οι αντιδράσεις των παιδιών βιντεοσκοπήθηκαν και αναλύθηκαν, με τους ερευνητές να παρατηρούν εκφράσεις προσώπου που χαρακτηρίστηκαν είτε ως «έκφραση γέλιου» είτε ως «έκφραση κλάματος».

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα συνέκρινε αυτές τις αντιδράσεις με εκείνες που είχαν καταγραφεί πριν από τη γέννηση και λίγο μετά τη γέννηση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που είχαν εκτεθεί στη γεύση του καρότου πριν γεννηθούν αντέδρασαν πιο θετικά στη μυρωδιά του καρότου στην ηλικία των τριών ετών, ενώ παρουσίασαν πιο αρνητική αντίδραση στο kale. Αντίστοιχα, τα παιδιά που είχαν εκτεθεί στο kale αντέδρασαν πιο θετικά σε αυτό σε σχέση με το καρότο.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα ευρήματα ενισχύουν προηγούμενες μελέτες που υποστηρίζουν ότι τα μωρά μπορούν να αντιλαμβάνονται γεύσεις από τη διατροφή της μητέρας τους ήδη πριν από τη γέννηση. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για τους γονείς που προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποδεχθούν πιο εύκολα τα λαχανικά.

«Από τα αποτελέσματα αυτά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η έκθεση σε μια συγκεκριμένη γεύση κατά τα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης μπορεί να δημιουργήσει μακροχρόνια μνήμη γεύσης ή οσμής στα παιδιά, επηρεάζοντας πιθανώς τις διατροφικές τους προτιμήσεις ακόμη και χρόνια μετά τη γέννηση», δήλωσε η Nadja Reissland, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και ψυχολόγος στο Durham University.

Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα επισήμανε ότι η μελέτη βασίστηκε σε μικρό δείγμα μητέρων και παιδιών.

Παράλληλα, οι επιστήμονες τόνισαν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε συγκεκριμένες γεύσεις κατά την εγκυμοσύνη επηρεάζει τελικά την ποσότητα λαχανικών που καταναλώνουν τα παιδιά αργότερα στη ζωή τους, καθώς και αν άλλοι παράγοντες, όπως η γενετική, παίζουν σημαντικό ρόλο.

Η μελέτη με τίτλο Do Human Fetuses Form Long-Lasting Chemosensory Memories? δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Developmental Psychobiology.

Με πληροφορίες από euronews.com