Αλτσχάιμερ: Νέα έρευνα εξηγεί πώς η εξέταση αίματος εντοπίζει σημάδια «πολύ πριν» τα συμπτώματα

Οι συγγραφείς λένε ότι τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν τη δυνατότητα ανίχνευσης της νόσου Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο σε μεσήλικες με εξετάσεις αίματος

Φωτ. αρχείου Unsplash
Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet».

Ερευνητές, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, εντόπισαν βιοδείκτες στο αίμα για τη νόσο που συσχετίζονταν με μικρές γνωστικές αλλαγές σε ενήλικες μέσης ηλικίας που δεν έπασχαν από άνοια.

Οι βιοδείκτες μετρούν την πρωτεΐνη Ταυ και τις αμυλοειδείς πλάκες. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα των βιοδεικτών του βήτα αμυλοειδούς Αβ42 και Αβ40 και της πρωτεΐνης p-tau2017 στο αίμα 1.350 ενηλίκων χωρίς άνοια στις ΗΠΑ, με μέση ηλικία τα 61 έτη.

Τα υψηλά επίπεδα των βιοδεικτών συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε δύο βασικούς γνωστικούς τομείς, στην ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας και την εγκεφαλική λειτουργία που επιτρέπει τον σχεδιασμό, την εστίαση της προσοχής και την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις.

Η νέα έρευνα για το Αλτσχάιμερ

Οι συγγραφείς λένε ότι τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν τη δυνατότητα ανίχνευσης της νόσου Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο σε μεσήλικες με εξετάσεις αίματος. Επισημαίνουν ότι έως και το 40% των περιπτώσεων άνοιας θα μπορούσε να προληφθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνιση των συμπτωμάτων με την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων κινδύνου.

Ωστόσο, σε συνοδευτικό άρθρο σχολιασμού δύο ειδικοί που δεν συμμετείχαν στη μελέτη, η Αννα Ρόζενμπεργκ από το σουηδικό Ινστιτούτο Καρολίνσκα και η Τίια Νγκάντου από το φινλανδικό ινστιτούτο «Finnish Institute for Health and Welfare», προειδοποιούν ότι σε νεότερους πληθυσμούς χωρίς γνωστικές διαταραχές, οι εξετάσεις αίματος για πρωτεΐνες που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερο ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, επομένως θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται πρόσθετα διαγνωστικά κριτήρια παράλληλα με τις εξετάσεις αίματος.

Υπογραμμίζουν, επίσης, ότι αυτοί οι βιοδείκτες αίματος δεν είναι κατάλληλοι για μεγάλης κλίμακας, μη στοχευμένο έλεγχο σε πληθυσμούς χωρίς γνωστικές διαταραχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

