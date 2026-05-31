Botox: Ποιοι μπορεί να παρουσιάσουν παρενέργειες

Από τη στιγμή που πρόκειται για ενέσιμες παρεμβάσεις, οι αισθητικές θεραπείες όπως το Botox, μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες, ιδιαίτερα σε άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις.

Το Harvard Health Publishing -η πλατφόρμα ενημέρωσης του κοινού της Harvard Medical School- δημοσίευσε πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας μελέτης που αναρτήθηκε διαδικτυακά στις 23 Οκτωβρίου 2025 στο περιοδικό Aesthetic Surgery Journal.

Σύμφωνα με την έρευνα, άτομα με ορισμένες χρόνιες παθήσεις ενδέχεται να διατρέχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών μετά από αισθητικές ενέσεις με βοτουλινική τοξίνη (Botox, Dysport, Xeomin).

Botox: Τι έδειξε η έρευνα για τις παρενέργειες

Ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο μελέτησαν 919 ενήλικες (μέση ηλικία 39 ετών, εκ των οποίων το 91% ήταν γυναίκες), που είχαν υποβληθεί σε ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης στο πρόσωπο ή τον λαιμό. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τυχόν χρόνιες παθήσεις (σωματικές και ψυχικές), καθώς και αν παρουσίασαν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες παρενέργειες μετά τις ενέσεις. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στατιστικά μοντέλα για να διαπιστώσουν αν συγκεκριμένες παθήσεις σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συγκεκριμένων παρενεργειών.

Botox: Ποιοι παρουσίασαν παρενέργειες

Τα άτομα με δερματικές παθήσεις, διαβήτη τύπου 1, χρόνιες ημικρανίες ή διαταραχές του θυρεοειδούς ήταν πολύ πιο πιθανό να αναφέρουν ναυτία μετά τις ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης, σε σύγκριση με όσους δεν είχαν αυτές τις παθήσεις.

Μώλωπες και πρήξιμο αναφέρθηκαν συχνότερα σε άτομα με παθήσεις όπως άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές του θυρεοειδούς και παχυσαρκία. Ο παρατεταμένος πόνος στο σημείο της ένεσης ήταν πιο συχνός μεταξύ των συμμετεχόντων με καταρράκτη ή άγχος.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι άτομα με υποκείμενα νοσήματα ενδέχεται να ωφεληθούν από προσαρμοσμένες τεχνικές έγχυσης, καθώς και από πιο στενή ενημέρωση και παρακολούθηση πριν και μετά τις ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης.

Με πληροφορίες από το Harvard Health Publishing