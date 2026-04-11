Μικροπλαστικά στο σπίτι: Οι βασικές πηγές και πώς να μειώσετε την έκθεση

Τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται μόνο στο νερό ή τα τρόφιμα. Βρίσκονται και στον αέρα μέσα στο σπίτι και σύμφωνα με νεότερες έρευνες, μπορεί να αποτελούν μία από τις βασικές οδούς έκθεσης.

Αυτό έχει σημασία για έναν απλό λόγο: οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν έως και το 90% της ημέρας τους σε εσωτερικούς χώρους. Αν ο αέρας εκεί είναι επιβαρυμένος, τότε η καθημερινή έκθεση αυξάνεται χωρίς καν να γίνεται αντιληπτή.

Τα μικροπλαστικά προέρχονται κυρίως από αντικείμενα που χρησιμοποιούνται καθημερινά. Ρούχα, καναπέδες, κουρτίνες και χαλιά απελευθερώνουν μικροσκοπικές ίνες κάθε φορά που τρίβονται, πλένονται ή απλώς χρησιμοποιούνται.

Με τον χρόνο, αυτά τα σωματίδια συσσωρεύονται στον αέρα και καταλήγουν στη σκόνη. Όμως δεν παραμένουν εκεί για πολύ.

Mικροπλαστικά: Η σκόνη που επιστρέφει στον αέρα

Κάθε κίνηση μέσα στο σπίτι, από το περπάτημα μέχρι την καθαριότητα, μπορεί να σηκώσει ξανά τη σκόνη. Αυτό σημαίνει ότι τα μικροπλαστικά επανέρχονται στον αέρα και εισπνέονται επανειλημμένα μέσα στη μέρα.

Σε ορισμένες μελέτες, η συγκέντρωσή τους στον εσωτερικό αέρα βρέθηκε πολλαπλάσια σε σχέση με τον εξωτερικό, κάτι που ενισχύει την ανησυχία για τη συνολική έκθεση.

Τι ρόλο παίζουν τα ρούχα και τα υφάσματα

Τα συνθετικά υφάσματα είναι από τις βασικότερες πηγές μικροπλαστικών. Απελευθερώνουν ίνες όχι μόνο στο πλύσιμο, αλλά και κατά τη χρήση.

Στεγνωτήρια, πλυντήρια και γενικά η καθημερινή φθορά των υλικών εντείνουν το φαινόμενο. Αυτός είναι και ο λόγος που τα μικροπλαστικά εντοπίζονται σχεδόν σε κάθε χώρο του σπιτιού.

Τι γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις

Τα μικροπλαστικά έχουν ήδη εντοπιστεί στους πνεύμονες και σε άλλα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Τα μικρότερα σωματίδια φαίνεται ότι μπορούν να διεισδύσουν βαθύτερα στους ιστούς, προκαλώντας ενδεχομένως φλεγμονές.

Ωστόσο, η επιστημονική γνώση παραμένει περιορισμένη. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η πλήρης εικόνα των επιπτώσεων στην υγεία δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Τι μπορεί να αλλάξει στην πράξη

Αν και τα μικροπλαστικά είναι πλέον παντού, η έκθεση δεν είναι ίδια για όλους. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ποσότητα που εισπνέεται, ειδικά μέσα στο σπίτι.

Οι βασικές κινήσεις που προτείνουν οι ειδικοί είναι απλές:

πλύσιμο ρούχων μόνο όταν είναι απαραίτητο, ώστε να μειώνεται η φθορά των υφασμάτων

προτίμηση σε φυσικά υλικά, όπως βαμβάκι ή μαλλί, αντί για συνθετικά

καλός αερισμός των χώρων, ιδιαίτερα κατά τον καθαρισμό

χρήση φίλτρων αέρα υψηλής απόδοσης όπου είναι εφικτό

Καμία από αυτές τις επιλογές δεν εξαλείφει το πρόβλημα. Ωστόσο, σε έναν χώρο όπου τα μικροπλαστικά αιωρούνται συνεχώς, μπορούν να περιορίσουν ουσιαστικά την καθημερινή έκθεση.

Με πληροφορίες από BBC

