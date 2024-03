Μετά από σχεδόν δύο ώρες επανήλθαν facebook instagram και messenger

Μετά από σχεδόν δύο ώρες που το facebook αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα επανήλθε, ενώ γίνονται αναφορές για μικρά θέματα.

Μαζί με το facebook, προβλήματα αντιμετώπισαν και οι χρήστες στο instagram και το messenger. Για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, εκπρόσωποι της εταιρείας ενημέρωσαν μέσω Χ, εφόσον δεν γινόταν μέσω facebook ή instagram ότι είναι ενήμεροι για το πρόβλημα και το ερευνούν προκειμένου να λυθεί.

Σήμερα λίγο μετά τις 5 μ.μ αρκετές ήταν οι αναφορές χρηστών που έκαναν λόγο για προβλήματα στις εν λόγω εφαρμογές. Οι χρήστες δεν μπορούσαν να στείλουν μηνύματα, ενώ οι πλατφόρμες φαίνεται να αντιμετώπιζαν δυσλειτουργία και στην φόρτωση της αρχικής σελίδας. Πολλούς από τους χρήστες οι πλατφόρμες τους «πέταξαν έξω» και δεν μπορούσαν να συνθεθούν ξανά.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.