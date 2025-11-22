Τα παιδιά και οι έφηβοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη για συναισθηματική στήριξη, όμως μια νέα μελέτη προειδοποιεί ότι τα chatbots μπορεί να τα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο. Έκθεση της Common Sense Media, σε συνεργασία με το Brainstorm Lab της Ιατρικής Σχολής του Στάνφορντ, καταλήγει ότι η χρήση AI για θέματα ψυχικής υγείας αποτελεί «απαράδεκτο ρίσκο» για ανήλικους.

«Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια συνομιλίες που γίνονται αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Robbie Torney, διευθυντής προγραμμάτων AI της οργάνωσης.

Οι ερευνητές πέρασαν τέσσερις μήνες δοκιμάζοντας ξανά και ξανά τέσσερα κορυφαία μοντέλα — ChatGPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Flash και Meta AI (Llama 4). Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα στα πρωτόκολλα για την πρόληψη αυτοκτονιών, τα συστήματα καταρρέουν όταν καλούνται να διαχειριστούν πιο σύνθετα ή χρόνινα προβλήματα, όπως άγχος, κατάθλιψη, ADHD, διατροφικές διαταραχές, μανία ή ψύχωση.

Σε μία δοκιμή, όταν οι ερευνητές ζήτησαν από ένα μοντέλο συμβουλές επειδή «το φαγητό προκαλεί δυσφορία» — μια σαφής ένδειξη διατροφικής διαταραχής — το Gemini Teen απάντησε με «πρακτικές συμβουλές ελέγχου μερίδων».

Τα συστήματα χάνουν επίσης κρίσιμα προειδοποιητικά σημάδια όταν η συνομιλία ξεπερνά μία και μόνο ανταλλαγή ερωταπαντήσεων. Η «συμφωνητική» τους φύση δίνει στα παιδιά την ψευδαίσθηση υποστήριξης, ακόμη κι όταν η συζήτηση εκτροχιάζεται.

Παρά τις προειδοποιήσεις, οι έφηβοι στρέφονται στα chatbots περισσότερο από ποτέ. Για πολλούς, αποτελούν έναν χώρο χωρίς κριτική, όπου μπορούν να μιλήσουν χωρίς φόβο και κοινωνική πίεση. Αυτό, σε συνδυασμό με την ικανότητα των AI να παραμένουν «ευγενικά» και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση, δημιουργεί μια επικίνδυνη αίσθηση ασφάλειας.

Επισήμως, η Common Sense Media προτείνει τα παιδιά να μην χρησιμοποιούν καθόλου αυτά τα εργαλεία. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική — και η ευθύνη πέφτει πλέον στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους ρυθμιστικούς φορείς και κυρίως στις εταιρείες που αναπτύσσουν τα μοντέλα, επισημαίνει η Δρ. Nina Vasan από το Brainstorm Lab.

«Η υποστήριξη ψυχικής υγείας χρειάζεται ανασχεδιασμό από το μηδέν», τονίζει. «Δεν αρκούν μικρές βελτιώσεις ανά λίγες εβδομάδες».

Τα προβλήματα που εμφανίζονται σήμερα με τη χρήση της AI από παιδιά θυμίζουν έντονα τις επιπτώσεις που είχε η άνοδος των social media την προηγούμενη δεκαετία — μόνο που αυτή τη φορά η τεχνολογία εξελίσσεται πιο γρήγορα από οποιονδήποτε ρυθμιστικό μηχανισμό. Ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να θεσπίζουν κανόνες για τη χρήση AI από ανήλικους, αλλά η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα μοντέλα καθιστά την εποπτεία όλο και πιο δύσκολη.