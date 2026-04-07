ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Μελέτη: Οι Νεάντερταλ είχαν αντιβακτηριακή «κόλλα» πριν από 200.000 χρόνια

H κατανόηση αυτών των πρακτικών μπορεί να έχει σύγχρονο ενδιαφέρον, ιδίως για την αναζήτηση νέων τρόπων αντιμετώπισης λοιμώξεων

The LiFO team
ΝΕΆΤΕΡΝΤΑΛ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
0

Οι Νεάντερταλ φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν πίσσα από φλοιό σημύδας όχι μόνο για να στερεώνουν αιχμές σε δόρατα, αλλά και για τη φροντίδα τραυμάτων, έως και 200.000 χρόνια πριν από τη σύγχρονη ιατρική, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η πίσσα σημύδας έχει εντοπιστεί σε αρχαιολογικά ευρήματα σε όλη την Ευρώπη και συνδέεται κυρίως με την κατασκευή εργαλείων. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν πλέον ότι είχε και πρακτικές χρήσεις στην αντιμετώπιση τραυματισμών.

Ερευνητές από τα πανεπιστήμια της Κολωνίας, της Οξφόρδης και της Λιέγης αναπαρήγαγαν την ουσία με τεχνικές που θεωρείται ότι ήταν διαθέσιμες στους Νεάντερταλ. Στη συνέχεια, ομάδα από το Cape Breton University στον Καναδά εξέτασε τις ιδιότητές της στο εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν αντιβακτηριακή δράση απέναντι στο βακτήριο Staphylococcus aureus, που συνδέεται με λοιμώξεις τραυμάτων. Η δράση αυτή ήταν πιο περιορισμένη σε σχέση με σύγχρονα αντιβιοτικά, όπως η Gentamicin, ενώ δεν καταγράφηκε επίδραση στο λεγόμενο E. Coli.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ουσία χρησιμοποιούνταν στοχευμένα για την προστασία τραυμάτων ή δερματικών βλαβών από μόλυνση.

Πίσσα από φλοιό σημύδας / Φωτ.: Jorre/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Η παραγωγή της απαιτεί θέρμανση φλοιού σημύδας μέχρι να προκύψει μια παχύρρευστη, κολλώδης μάζα. Στο πλαίσιο της μελέτης δοκιμάστηκαν διαφορετικές μέθοδοι, όπως καύση σε κλειστό περιβάλλον χωρίς οξυγόνο ή συλλογή της πίσσας που σχηματίζεται σε επιφάνειες κατά την καύση.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η κατανόηση αυτών των πρακτικών μπορεί να έχει σύγχρονο ενδιαφέρον, ιδίως για την αναζήτηση νέων τρόπων αντιμετώπισης λοιμώξεων που εμφανίζουν αντοχή στα αντιβιοτικά.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One.

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανακαλύφθηκε ένα από τα πρώτα αντικείμενα τέχνης στον κόσμο, ένα σκαλισμένο κόκκαλο ελαφιού

Πολιτισμός / Ανακαλύφθηκε ένα από τα πρώτα αντικείμενα τέχνης στον κόσμο, ένα σκαλισμένο κόκκαλο ελαφιού

Το χαραγμένο οστό δείχνει ότι η εννοιολογική φαντασία, ως προϋπόθεση για τη σύνθεση γραμμών σε ένα συνεκτικό σχέδιο, υπήρχε στους πρώτους ανθρώπους που πέθαναν πριν από περίπου 40.000 χρόνια.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ARTEMIS II ΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τech & Science / Artemis II: Επιστρέφουν στη Γη - Ο συγκινητικός λόγος που ονόμασαν «Carroll» έναν νέο σεληνιακό κρατήρα

Τα πρώτα λόγια όταν αποκαταστάθηκε η επαφή με τη NASA - Η αποστολή Artemis II ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σάββατο 11 Απριλίου 2026
THE LIFO TEAM
ΣΕΛΗΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ NASA ARTEMIS II

Τech & Science / Σελήνη: Φωτογραφία της NASA με την «ορατή πλευρά» της - Έρχεται ρεκόρ απόστασης από τη Γη

Το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης θα πραγματοποιηθεί κατά την έκτη ημέρα της αποστολής - Το Orion, με τους τέσσερις αστροναύτες, εισήλθε στη σφαίρα βαρυτικής επιρροής της Σελήνης
THE LIFO TEAM
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Τech & Science / Έρευνα: Η εργασία από το σπίτι συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας

Όταν και οι δύο σύντροφοι εργάζονται τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα από το σπίτι, οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο 0,32 περισσότερα παιδιά, ενώ στις ΗΠΑ η αύξηση φτάνει τα 0,45 παιδιά ανά γυναίκα
THE LIFO TEAM
 
 