Αγροτικά μπλόκα ενόψει Πρωτοχρονιάς: Έκλεισαν παρακαμπτήριες στη Νίκαια - Αποκλεισμοί σε τελωνεία

Οι αγρότες επιμένουν στα μπλόκα τους και κλείνουν παρακαμπτήριες οδούς στην κινητοποίηση της Νίκαιας.

Την ίδια ώρα, συμπαγή μπλόκα στον Ε-65 και στην Ιόνια οδό, «κόβουν» την Ελλάδα στα δύο.

Πιο αναλυτικά, σε τρίωρο αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών στη Νίκαια προχώρησαν εχθές οι αγρότες, με αποτέλεσμα να σχηματισθούν μεγάλες ουρές οχημάτων, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά. Αναλόγως κινήθηκαν μπλόκα σε τελωνεία και εθνικές οδούς σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της επανεκκίνησής τους, μετά την παύση για τα Χριστούγεννα.

Οι αγρότες στην κινητοποίηση της Νίκαιας άνοιξαν προσωρινά τους δρόμους για να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία και στη συνέχεια τους έκλεισαν εκ νέου. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η μαζική έξοδος των εκδρομέων ενόψει Πρωτοχρονιάς, δημιουργήθηκαν σημαντικά προβλήματα στη διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Μπλόκα αγροτών: Αποκλεισμοί σε Προμαχώνα και Ευζώνους

Ο Προμαχώνας ήταν κλειστός για τα φορτηγά από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των διερχόμενων οδηγών.

Στους Ευζώνους, πραγματοποιήθηκαν τετράωροι αποκλεισμοί από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00, όχι μόνο για φορτηγά, αλλά και για Ι.Χ. και τουριστικά λεωφορεία. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, τόσο στους Ευζώνους όσο και στον Προμαχώνα, με διαφοροποιήσεις ενόψει της παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή επ’ αόριστον η Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό, στο ύψος των διοδίων Αργυροκάστρου, κόβοντας την κυκλοφορία στη μία λωρίδα κυκλοφορίας που μέχρι πρότινος παρέμενε ανοιχτή. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτοί σήμερα οι δρόμοι σε Μάλγαρα και αερογέφυρα Νίκαιας

Μέχρι ώρας και σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, οι αγρότες στα Μάλγαρα σήμερα δεν θα προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα. Στη Νίκαια που αποτελεί πολύ σημαντικό σημείο της εθνικής οδού, αναμένεται να ανοίξει η αερογέφυρα επάνω από το αγροτικό μπλόκο, απομακρύνοντας προσωρινά τα τρακτέρ, για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.