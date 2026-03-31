Κορωνοϊός: Τα συμπτώματα της νέας παραλλαγής «Cicada» - Οι συστάσεις των ειδικών

Μια νέα, «υψηλά μεταλλαγμένη» παραλλαγή του κορωνοϊού, γνωστή ως BA.3.2 και με το παρατσούκλι «Cicada», έχει εντοπιστεί σε τουλάχιστον 25 πολιτείες των ΗΠΑ και παρακολουθείται στενά από τις υγειονομικές αρχές.

Η συγκεκριμένη παραλλαγή βρίσκεται ήδη στη λίστα παρακολούθησης τόσο των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) όσο και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς η διασπορά της αυξήθηκε διεθνώς στα τέλη του 2025.

Αν και εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2024, μόλις πρόσφατα άρχισε να ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό λοιμώξεων, φτάνοντας έως και το 30% σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τον Φεβρουάριο.

Κορωνοϊός: Τι είναι η παραλλαγή «Cicada»

Το όνομα «Cicada» (τζιτζίκι) δόθηκε λόγω του ότι η παραλλαγή παρέμεινε για μεγάλο διάστημα «αόρατη» ή υποδιαγνωσμένη. Το πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε σε ταξιδιώτη προς τις ΗΠΑ το 2025, ενώ το πρώτο εγχώριο κρούσμα καταγράφηκε τον Ιανουάριο.

Έκτοτε, ανιχνεύθηκε σε δείγματα λυμάτων από 132 σημεία στις ΗΠΑ, αλλά και σε δείγματα από ρινικά τεστ ταξιδιωτών. Η εξάπλωσή της άρχισε να αυξάνεται παγκοσμίως από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η BA.3.2 διαθέτει 70-75 μεταλλάξεις, γεγονός που την καθιστά αρκετά διαφορετική από προηγούμενα κυρίαρχα στελέχη. Αυτό ενδέχεται να της επιτρέπει να «ξεφεύγει» πιο εύκολα από την ανοσία που έχει αναπτυχθεί είτε μέσω εμβολιασμού είτε από προηγούμενη νόσηση.

Κορωνοϊός: Ποια είναι τα συμπτώματα της Cicada

Ως προς τα συμπτώματα της παραλλαγής «Cicada» είναι παρόμοια με εκείνα άλλων στελεχών της Covid. Ενδεικτικά, όποιος νοσεί, «εμφανίζει» καταρροή ή μπούκωμα, πυρετό, πονοκέφαλο, κόπωση, φτέρνισμα, πονόλαιμο, βήχα, μυϊκούς πόνους, εμετό, διάρροια και αλλαγές στην όσφρηση ή τη γεύση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται και έντονος πονόλαιμος, που περιγράφεται ως «σαν ξυράφι».

Παρά τις μεταλλάξεις, οι ειδικοί τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή προκαλεί πιο σοβαρή νόσο σε σχέση με άλλες.

Μάλιστα, επιδημιολόγοι συνιστούν σε, πιθανούς, ασθενείς να κάνουν τεστ αν εμφανίσουν συμπτώματα, να παραμείνουν στο σπίτι μέχρι να αναρρώσουν, να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας όταν βρίσκονται κοντά με άλλους, να παρακολουθούν τα συμπτώματά τους και να βρίσκονται σε επαφή με τον γιατρό τους, να ακολουθούν τη φαρμακευτική αγωγή που τους έχει δοθεί, να ξεκουράζονται και να χρησιμοποιούν απλά αναλγητικά για τα συμπτώματα κια να τηρούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής.

Παράλληλα, οι εμβολιασμοί και οι αναμνηστικές δόσεις εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντική προστασία από σοβαρή νόσηση, ακόμη και αν η αποτελεσματικότητά τους απέναντι στις νέες παραλλαγές είναι μειωμένη.

Με πληροφορίες από USA TODAY