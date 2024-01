Ίλον Μασκ: Η Neuralink έκανε την πρώτη εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε πως η Neuralink- η startup που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος- προχώρησε στην πρώτη εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο.

Σε ανάρτηση που έκανε στο X, ο Ίλον Μασκ ανέφερε ότι ο εν λόγω άνθρωπος «αναρρώνει καλά» και πως τα «αρχικά αποτελέσματα είναι υποσχόμενα».

Το πρώτο προϊόν της Neuralink ονομάζεται «Telepathy» (τηλεπάθεια), έγραψε ακόμη ο δισεκατομμυριούχος.

«Σου επιτρέπει να ελέγχεις το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σου και μέσω αυτών σχεδόν κάθε συσκευή, απλά με τη σκέψη. Οι πρώτοι χρήστες θα είναι εκείνοι που έχουν χάσει τον έλεγχο των άκρων τους», ανέφερε ο Ίλον Μασκ, που έφερε ως παράδειγμα τον Στίβεν Χόκινγκ.

«Φανταστείτε να μπορούσε να επικοινωνήσει ταχύτερα από ότι ένας δακτυλογράφος ή ένας δημοπράτης. Αυτός είναι ο στόχος», έγραψε.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.



Initial users will be those who have lost the use of their limbs.



Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.