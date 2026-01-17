Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ ανακάλυψε απολίθωμα ενός εκ των μακρύτερων δεινοσαύρων που έζησαν στη Γη

Υπάλληλοι της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων ενδέχεται να έχουν ανακαλύψει απολίθωμα ενός εκ των μεγαλύτερων, για την ακρίβεια μακρύτερων, δεινοσαύρων που έχουν υπάρξει ποτέ στη Γη.

Συνεργεία που εργάζονταν σε κατασκευαστικά έργα στον χώρο στάθμευσης του Dinosaur National Monument, στην πολιτεία της Γιούτα, έπεσαν τυχαία πάνω σε απολιθώματα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τα πρώτα απολιθώματα που εντοπίζονται στην περιοχή εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια.

Το προσωπικό εκτιμά ότι τα απολιθώματα ανήκουν σε έναν μακρυλαιμόσαυρο και, πιθανότατα, πρόκειται για Διπλόδοκο, ένα είδος ιδιαίτερα συνηθισμένο στην περιοχή, το οποίο έζησε κατά την Ύστερη Ιουρασική περίοδο πριν από περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Σπάνιο και σχεδόν άθικτο κρανίο δεινοσαύρου θα εκτεθεί σε μουσείο στην Ουάσινγκτον

Για ιστορική ανακάλυψη κάνουν λόγο αρχαιολόγοι στις ΗΠΑ

Μετά τον εντοπισμό των απολιθωμάτων, συνεργεία κατασκευών, παλαιοντολόγοι, εθελοντές και το Utah Conservation Corps συνεργάστηκαν για την αφαίρεσή τους από τον ψαμμίτη. «Περίπου 1.360 κιλά απολιθωμάτων και πετρωμάτων απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νέας ανασκαφής, από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η περιοχή δεν είχε ανασκαφεί για απολιθώματα από το 1924, όταν πραγματοποιήθηκαν ιστορικές ανασκαφές από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Οι εργασίες καθαρισμού και μελέτης των απολιθωμάτων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο Utah Field House of Natural History State Park Museum, στην πόλη Βέρναλ της Γιούτα.

Παράλληλα, απολιθώματα από τη νέα ανασκαφή εκτίθενται τόσο στο μουσείο όσο και στο Quarry Exhibit Hall του μνημείου, που βρίσκεται κοντά στον χώρο στάθμευσης.

Άξιο διευκρίνησης είναι ότι το Dinosaur National Monument ιδρύθηκε το 1915 και σήμερα καλύπτει περίπου 210.000 στρέμματα στα σύνορα των πολιτειών Γιούτα και Κολοράντο, την ώρα που το Quarry Exhibit Hall φιλοξενεί περισσότερα από 1.500 απολιθώματα δεινοσαύρων. Προηγούμενες ανασκαφές στον χώρο είχαν πραγματοποιηθεί από το Carnegie Museum και το Smithsonian National Museum of Natural History.

Σήμερα, οι επισκέπτες μπορούν να δουν περισσότερα από 1.500 απολιθώματα δεινοσαύρων εκτεθειμένα στο βραχώδες πρανές μέσα στο Quarry Exhibit Hall. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται είδη όπως ο Αλλόσαυρος, ο Απατόσαυρος, ο Καμαράσαυρος και ο Στεγόσαυρος.

Η αίθουσα είναι χτισμένη πάνω από ένα διατηρημένο τμήμα του ιστορικού λατομείου απολιθωμάτων του Carnegie και είναι γνωστή ως το «Τείχος των Οστών», αποτελώντας το δημοφιλέστερο σημείο επίσκεψης του μνημείου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Βρήκαν απολιθώματα νέου είδους δεινοσαύρου με οστό κροκοδείλου στο στόμα του

Τι είναι ο Διπλόδοκος;

Υπάρχουν μόνο λίγα γνωστά είδη Διπλόδοκου. Ο Diplodocus longus ήταν ένας εξαιρετικά μακρύς δεινόσαυρος, ο πιο μακρύς που έχει βρεθεί στο λατομείο Carnegie, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Το σαυρόποδο αυτό είδος μπορούσε να φτάσει έως και τα 28 μέτρα σε μήκος και είχε λεπτά, σαν μολύβι, δόντια, τα οποία χρησιμοποιούσε για να απογυμνώνει φύλλα από χαμηλά φυτά. Το όνομα Διπλόδοκος σημαίνει «διπλή δοκός» στα ελληνικά και προέρχεται από τις δύο παράλληλες προεξοχές που υπάρχουν στο κάτω μέρος των σπονδύλων της ουράς του.

Αποτελούνταν από περίπου 300 οστά, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο ανήκε στην ουρά. Το λατομείο Carnegie διέθετε ήδη τρεις από τους πιο πλήρεις σκελετούς Διπλόδοκου που έχουν βρεθεί ποτέ.

Με πληροφορίες από Independent