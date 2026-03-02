Τα μικρόβια στο έντερο του σκύλου σας μπορεί να προβλέψουν την πρόγνωση του καρκίνου του

Περίπου 6 εκατομμύρια σκύλοι διαγιγνώσκονται με καρκίνο κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο καρκίνος αποτελεί, δυστυχώς, την κύρια αιτία θανάτου των σκύλων.

Όμως μία νέα έρευνα φέρνει ενθαρρυντικά νέα για τα αγαπημένα κατοικίδια.

Ειδικότερα, η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι ορισμένοι τύποι βακτηρίων στο μικροβίωμα του εντέρου των σκύλων με καρκίνο συνδέονται με κάποιο τρόπο με το πόσο καιρό επιβιώνουν μετά από ανοσοθεραπεία.

«Μελέτες σε ανθρώπους έχουν συνδέσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του μικροβιώματος του εντέρου με κλινικά αποτελέσματα σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε ανοσοθεραπεία, υπογραμμίζοντας το δυναμικό τους ως διαγνωστικοί ή προγνωστικοί βιοδείκτες», εξηγούν οι ερευνητές στην δημοσιευμένη μελέτη τους.

Θα μπορούσε να ισχύει στα σκυλιά;

Πενήντα ένας σκύλοι με καρκίνο στο Bridge Animal Referral Center στις ΗΠΑ συμμετείχαν σε μια κλινική δοκιμή ενός εμβολίου ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου που έχει ήδη δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα.

Αυτό το εμβόλιο βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει την ανάπτυξη του όγκου αναστέλλοντας δύο πρωτεΐνες, την EGFR και την HER2, που υπερεμφανίζονται σε ορισμένους τύπους καρκίνου. Η ελπίδα είναι ότι το εμβόλιο θα δώσει στους σκύλους με καρκίνο λίγο περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους τους, αν όχι πλήρη ίαση.

Όπως έχουν δείξει δεκαετίες έρευνας, τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλα μικρόβια που ζουν στο έντερο επηρεάζουν την ανοσολογική αντίδραση ενός ζώου στο όργανο αυτό, αλλά και σε ολόκληρο το σώμα.

Αναλύοντας δείγματα από το ορθό των σκύλων στο Bridge και παρακολουθώντας τα αποτελέσματα επιβίωσης τους μετά τη θεραπεία, οι ερευνητές εντόπισαν 11 είδη βακτηρίων που φαίνεται να επηρεάζουν την επιτυχία του εμβολίου.

Τέσσερα από αυτά τα βακτήρια συσχετίστηκαν με μεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης μετά τη θεραπεία, ενώ επτά συσχετίστηκαν με μικρότερο χρόνο επιβίωσης. Αυτές οι συσχετίσεις διατηρήθηκαν ανεξάρτητα από το είδος του σκύλου ή τον τύπο του καρκίνου.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα βακτήρια του εντέρου ενός σκύλου θα μπορούσαν να ρυθμίζουν τις ανοσολογικές του αντιδράσεις, ακόμη και έναντι καρκίνων που δεν είναι εντερικοί, όπως το οστεοσάρκωμα (ένα είδος καρκίνου των οστών) ή το αιμαγγειοσάρκωμα (καρκίνος των αιμοφόρων αγγείων).

Οι νέες πληροφορίες που προσφέρει η μελέτη

Η μελέτη δεν διερεύνησε τους μηχανισμούς με τους οποίους αυτά τα βακτήρια θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο – αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί σε μελλοντικές μελέτες.

«Η μελέτη μας είναι ένα πρώτο βήμα προς τη χρήση του μικροβιώματος του εντέρου ως εργαλείου για την ανάπτυξη προγνώσεων και τη θεραπεία του καρκίνου, όχι μόνο σε σκύλους, αλλά ενδεχομένως και ως μοντέλο για θεραπείες σε ανθρώπους», λέει η Natalia Shulzhenko, που μελετά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ξενιστή και μικροβιώματος στο Oregon State University.

Η έρευνα αυτή και η ανοσοθεραπεία γενικότερα βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο, αλλά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι μικροβιακές θεραπείες, όπως τα προβιοτικά ή οι μεταμοσχεύσεις κοπράνων, θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το εμβόλιο κατά του καρκίνου των σκύλων.

«Στο μέλλον, η ανάλυση ενός επιχρίσματος μικροβιώματος θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόβλεψη του βαθμού ανταπόκρισης ενός σκύλου σε μια θεραπεία κατά του καρκίνου», λέει η Shulzhenko.

«Αυτό επιτρέπει στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων και στους κτηνιάτρους να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα τους. Και τώρα που γνωρίζουμε ότι ορισμένα βακτήρια συνδέονται με την επιβίωση, μπορούμε να διερευνήσουμε τρόπους για να «διορθώσουμε» το μικροβίωμα του εντέρου ενός σκύλου, ώστε να βοηθήσουμε το εμβόλιο να λειτουργήσει καλύτερα και να βοηθήσουμε τον σκύλο να ζήσει περισσότερο».

Με πληροφορίες από Science Alert και Veterinary Oncology

