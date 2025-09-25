Βρήκαν απολιθώματα νέου είδους δεινοσαύρου με οστό κροκοδείλου στο στόμα του

Οι παλαιοντολόγοι στην Αργεντινή ανακάλυψαν έναν νέο- αρπακτικό- δεινόσαυρο, τα απολιθώματα του οποίου είχαν ένα οστό κροκοδείλου στο στόμα.

Το νέο είδος, που ονομάζεται Joaquinraptor casali, είναι μέρος της οικογένειας των θηρόποδων των Μεγαράπτορων, μιας ομάδας γνωστής για τα επιμήκη κρανία, τα ισχυρά αντιβράχια και τα μεγάλα νύχια τους, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Nature Communications.

Οι Μεγαράπτορες βρέθηκαν σε όλη την Ασία, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική, αλλά η κατανόηση αυτής της ομάδας δεινοσαύρων ήταν περιορισμένη στο παρελθόν λόγω έλλειψης πλήρων απολιθωμάτων.

Τα καλά διατηρημένα και μερικώς αρθρωτά απολιθώματα του J. casali βρέθηκαν στον σχηματισμό Lago Colhué Huapi στην Παταγονία της Αργεντινής.

Το σύνολο των απολιθωμάτων περιελάμβανε μεγάλο μέρος του κρανίου, των πρόσθιων και οπίσθιων άκρων, των πλευρών και των σπονδύλων. Επίσης, περιελάμβανε ένα απολιθωμένο οστό από πόδι κροκοδείλου, στο στόμα του δεινόσαυρου.

Ο δεινόσαυρος πιθανότατα έζησε μεταξύ 66 εκατομμυρίων και 70 εκατομμυρίων ετών πριν, κατά την Κρητιδική περίοδο, καθιστώντας το ένα από τα πιο πρόσφατα επιζώντα είδη μεγαράπτορων, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι πρόκειται για ενήλικα δεινόσαυρο που δεν είχε ακόμη ωριμάσει πλήρως, περίπου 19 ετών, με βάση τη μικροδομή των οστών του. Κατόπιν εκτιμήσεων, ο δεινόσαυρος φέρεται να είχε μήκος περίπου 23 πόδια και ζύγιζε περισσότερο από 2.200 λίβρες, σύμφωνα με την έρευνα.

Ο J. casali πιθανότατα έζησε σε ένα υγρό κλίμα πλημμυρικής πεδιάδας, με βάση ιζηματογενή στοιχεία, ανέφεραν οι ερευνητές.

Η παρουσία του οστού κροκοδείλου μέσα στα απολιθώματα προσφέρει ενδείξεις για τις διατροφικές συμπεριφορές του J. casali, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να ήταν ο κορυφαίος θηρευτής της περιοχής, όπως υποθέτουν οι επιστήμονες.

Ο J. casali και άλλοι Μεγαράπτορες ήταν πιθανότατα οι κυρίαρχοι θηρευτές στην περιοχή, σύμφωνα με την έρευνα. Η ομάδα εξαφανίστηκε στο τέλος της Κρητιδικής περιόδου, όπως και άλλοι μη πτηνοί δεινόσαυροι.

Απαιτείται περισσότερη έρευνα για περαιτέρω γνώσεις σχετικά με τον οικολογικό ρόλο και τη συμπεριφορά του J. casali, ανέφεραν οι επιστήμονες.

Με πληροφορίες από ABC