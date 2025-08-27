Ο «παράξενος» δεινόσαυρος Spicomellus αποκαλύπτεται ακόμη πιο αλλόκοτος

Ένα νέο σύνολο απολιθωμάτων έδειξε ότι ο Spicomellus, δεινόσαυρος θωρακισμένος με αγκάθια που ζούσε πριν από 165 εκατομμύρια χρόνια, ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακός απ’ όσο πίστευαν οι παλαιοντολόγοι.

Το είδος, πρώιμο μέλος της οικογένειας των ανκυλόσαυρων, ήταν διάσημο για την ουρά-όπλο, μια βαριά οστέινη κατασκευή που χρησίμευε στην άμυνα. Η νέα ανακάλυψη αποκάλυψε ότι έφερε μεγάλες ασπίδες και τεράστια αγκάθια, ορισμένα μάλιστα συγχωνευμένα με τον ίδιο τον σκελετό του. «Έχουμε την ουρά-όπλο, έχουμε ασπίδα πάνω από τη λεκάνη και παντού τρελά αγκάθια», δήλωσε η καθηγήτρια Σουζάνα Μέιντμεντ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, που συντόνισε την έρευνα.

Τα αγκάθια που κάνουν τον Spicomellus διαφορετικό από κάθε άλλο δεινόσαυρο

Τα απολιθώματα, που εντοπίστηκαν κοντά στην πόλη Μπουλεμάν στα όρη Άτλας του Μαρόκου, αποκάλυψαν αιχμές μήκους έως ενός μέτρου γύρω από το κεφάλι του ζώου και πλάκες που προστάτευαν τον λαιμό του. Σε κάθε πλευρό, οι πλευρές του έφεραν καρφωμένα αγκάθια μήκους σχεδόν 30 εκατοστών, κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ σε άλλο σπονδυλωτό, ζωντανό ή εξαφανισμένο.

Καλλιτεχνική απεικόνιση του δεινοσαύρου / Matt Dempsey

Η ιδιότυπη θωράκιση πιθανόν χρησίμευε τόσο για άμυνα όσο και για προσέλκυση συντρόφων. «Το να βλέπεις και να μελετάς τα απολιθώματα του Spicomellus ήταν ανατριχιαστικό», είπε ο καθηγητής Ρίτσαρντ Μπάτλερ του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ. «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσο παράξενος ήταν και πόσο διαφορετικός από κάθε άλλο δεινόσαυρο ή ζώο που γνωρίζουμε».

Η καθηγήτρια Σουζάνα Μέιντμεντ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου με ένα από τα απολιθώματα / Φωτ: Natural History Museum

Η ανακάλυψη ανατρέπει τα δεδομένα για την εξέλιξη των ανκυλόσαυρων. Δείχνει ότι οι ουρές-όπλα εμφανίστηκαν τουλάχιστον 35 εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα από ό,τι πίστευαν οι επιστήμονες. Η Μέιντμεντ εξηγεί ότι η περίοδος του Μέσου Ιουρασικού έχει ελάχιστα καλά διατηρημένα απολιθώματα ανκυλόσαυρων· το εύρημα αυτό αποτελεί τον πρώτο πραγματικά πλήρη σκελετό.

Καλλιτεχνική απεικόνιση του δεινοσαύρου / Matt Dempsey

Πώς έγινε η ανακάλυψη του απολιθώματος

Η ίδια συμμετείχε στις ανασκαφές μαζί με το Πανεπιστήμιο του Φεζ στο Μαρόκο. Όπως είπε, όταν έφτασε στο σπίτι του αγρότη που είχε βρει τα πρώτα κομμάτια ύστερα από πλημμύρα, σκέφτηκε: «Αυτό είναι το αποκορύφωμα της καριέρας μου. Δεν θα ξαναδώ ποτέ κάτι τόσο τρελό». Ο αγρότης μάζευε τα οστά για να μην παρασυρθούν από τα νερά και τα φύλαγε ώσπου να έρθουν οι ειδικοί.

Ο καθηγητής Ρίτσαρντ Μπάτλερ του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ με ένα από τα απολιθώματα / Φωτ: Natural History Museum

Στη συνέχεια οδήγησε τους παλαιοντολόγους στο σημείο όπου τα εντόπισε. Εκείνοι βρήκαν το στρώμα των οστών και κατάφεραν να αποκαλύψουν ακόμη περισσότερα τμήματα του δείγματος. Ο Spicomellus είναι ο μοναδικός ανκυλόσαυρος που έχει βρεθεί στην Αφρική, γεγονός που ανοίγει νέους δρόμους για την παλαιοντολογία στην ήπειρο.

Ωστόσο, οι επιστήμονες βρίσκονται αντιμέτωποι με την παράνομη διακίνηση απολιθωμάτων. Όταν η Μέιντμεντ επέστρεψε στον χώρο της ανασκαφής, βρήκε τεράστιες τρύπες από λαθρανασκαφές και υλικό να εμφανίζεται στην εμπορική αγορά. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σχεδιάζει να συνεργαστεί με τις τοπικές κοινότητες, ώστε να προστατευθούν οι περιοχές και να σταματήσει το παράνομο εμπόριο.

