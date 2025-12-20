Σπάνιο και σχεδόν άθικτο κρανίο δεινοσαύρου θα εκτεθεί σε μουσείο στην Ουάσινγκτον

Ένα εξαιρετικά σπάνιο και σχεδόν πλήρες κρανίο Παχυκεφαλοσαύρου, του δεινόσαυρου με το χαρακτηριστικό «θολωτό» κεφάλι, πρόκειται να εκτεθεί για λίγες μόνο ημέρες στο National Museum of Natural History στην Ουάσιγκτον, προσφέροντας στο κοινό μια όψη της ύστερης Κρητιδικής περιόδου.

Το απολίθωμα ανακαλύφθηκε το 2024 στον σχηματισμό Hell Creek στη Νότια Ντακότα και χρονολογείται περίπου 67 εκατομμύρια χρόνια πριν, μόλις 1,5 εκατομμύριο χρόνια πριν την πρόσκρουση του αστεροειδούς που οδήγησε στην εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες του μουσείου, πρόκειται για ένα από τα λιγότερα από τρία αντίστοιχα ευρήματα παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το κρανίο είναι σχεδόν ακέραιο, με πολλά οστά συνδεδεμένα στην αρχική τους θέση — οστά που οι παλαιοντολόγοι δεν είχαν ξαναδεί σε προηγούμενα δείγματα. «Είναι ένα εντυπωσιακά όμορφο απολίθωμα, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά πολύτιμο επιστημονικά», σημειώνουν οι ερευνητές.

A rare dinosaur skull will soon go on display at the Smithsonian's National Museum of Natural History, but the fossil will not be on view for long. https://t.co/n7P54iY8GH — ABC News (@ABC) December 20, 2025

Το είδος του δεινοσαύρου στο οποίο ανήκει το κρανίο

Ο Παχυκεφαλόσαυρος ήταν φυτοφάγος, δίποδος δεινόσαυρος, γνωστός για το παχύ, θολωτό κρανίο του, το οποίο μπορούσε να φτάσει τα 15 με 23 εκατοστά συμπαγούς οστού. Παρότι έζησε την ίδια περίοδο με τον Τυραννόσαυρο Ρεξ, έχουν βρεθεί δέκα φορές περισσότερα απολιθώματα T. rex, γεγονός που καθιστά το νέο εύρημα ακόμη πιο σπάνιο.

Το κρανίο έχει μήκος περίπου ένα μέτρο και εκτιμάται ότι ανήκε σε άτομο που δεν είχε ακόμη ενηλικιωθεί πλήρως, με συνολικό ύψος 4,5 έως 6 μέτρα. Η εξαιρετικά διατηρημένη οδοντοστοιχία αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη φυτοφαγική διατροφή του είδους.

Το απολίθωμα θα εκτεθεί στο εργαστήριο απολιθωμάτων του μουσείου από 22 έως 28 Δεκεμβρίου, επιτρέποντας στους επισκέπτες να το παρατηρήσουν από πολύ κοντά. Στη συνέχεια, θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία (CT scan), ώστε οι επιστήμονες να μελετήσουν τις εσωτερικές δομές του εγκεφάλου που κρύβονται κάτω από το παχύ κρανίο.

Το κρανίο αποκτήθηκε χάρη σε δωρεά των φιλανθρώπων Eric και Wendy Schmidt, οι οποίοι το παραχώρησαν στο μουσείο. Όπως ανέφεραν, τέτοια ευρήματα βοηθούν να κατανοήσουμε βαθύτερα τη γεωλογική ιστορία της Γης και τη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτή.

Παρότι τα ευρήματα Pachycephalosaurus είναι εξαιρετικά σπάνια, οι επιστήμονες εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι τα επόμενα χρόνια η έρευνα θα φέρει στο φως νέα απολιθώματα, ρίχνοντας περισσότερο φως σε έναν από τους πιο μυστηριώδεις δεινόσαυρους της προϊστορίας.

Με πληροφορίες από ABC News