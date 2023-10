Η NASA αποκάλυψε για πρώτη φορά τι βρήκε στο δείγμα αστεροειδούς που επέστρεψε στη Γη

Η NASA αποκάλυψε για πρώτη φορά τι βρήκε σε δείγμα αστεροειδούς που επέστρεψε στη Γη τον περασμένο μήνα.

Το δείγμα, που συλλέχθηκε από έναν αστεροειδή με την ονομασία «Bennu» τον Οκτώβριο του 2020 και μεταφέρθηκε προ ημερών στη Γη περιείχε νερό, άνθρακα και οργανική ύλη σύμφωνα με τη NASA.

Αυτά είναι τα στοιχεία που βρέθηκαν στα δείγματα από τον αστεροειδή Bennu που έφερε στη Γη η αποστολή «Osiris Rex» στις 24 Σεπτεμβρίου. «Το νερό και ο άνθρακας είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε να βρούμε», είπε το νο1 της NASA, Μπιλ Νέλσον, στο Διαστημικό Κέντρο Johnson στο Χιούστον. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η παρουσία άφθονου υλικού πλούσιου σε άνθρακα και ορυκτών αργίλου που περιέχουν νερό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι τα δομικά στοιχεία της ζωής στη Γη θα μπορούσαν να υπάρχουν επίσης στον αστεροειδή.

«Έτσι οι επιστήμονες θα είναι σε θέση να ερευνήσουν την προέλευση της ζωής στον πλανήτη μας» τόνισε.

Τις πρώτες δύο εβδομάδες εργασίας, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, μετρήσεις υπερύθρων, περίθλαση ακτίνων Χ και ανάλυση χημικών στοιχείων. Επιπλέον, η υπολογιστική τομογραφία ακτίνων Χ κατέστησε επίσης δυνατή τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου ενός από τα σωματίδια.

In four days, we will be revealing the sample from asteroid Bennu collected from the #OsirisRex mission.



Tune in to our live broadcast starting at 11 am ET on Wednesday, Oct. 11. pic.twitter.com/pqZhDie3HK