Η NASA άνοιξε την κάψουλα με τα δείγματα του «επικίνδυνου» αστεροειδούς- Τι βρέθηκε

Επιστήμονες άνοιξαν την κάψουλα με τα δείγματα σκόνης από τον «πιο επικίνδυνο, γνωστό, αστεροειδή του ηλιακού συστήματος», που συλλέχθηκαν από την ομάδα Osiris-Rex.

Η κάψουλα προσγειώθηκε στην έρημο της πολιτείας Γιούτα των ΗΠΑ την Κυριακή και το περιεχόμενο, που συλλέχθηκε από τον Bennu, δημιουργεί ελπίδες για σημαντικές αποκαλύψεις. Το Osiris-Rex εκτοξεύτηκε προς τον αστεροειδή, πλάτους 500 μέτρων, τον Σεπτέμβριο του 2016, έφτασε τον Δεκέμβριο του 2018 και πήρε δείγμα από τον διαστημικό βράχο τον Οκτώβριο του 2020.

Οι επιστήμονες του Διαστημικού Κέντρου Johnson της NASA στο Χιούστον άνοιξαν την κάψουλα την Τρίτη. «Οι επιστήμονες ήταν άναυδοι καθώς ανοιγόταν το καπάκι» σημείωσε υπηρεσία της NASA.

«Στο εσωτερικό του καπακιού και της βάσης βρήκαν σκούρα σκόνη και σωματίδια, σε μέγεθος άμμου» συμπληρώθηκε.

“A scientific treasure box.”



Scientists gasped as the lid was lifted from the #OSIRISREx asteroid sample return canister, showing dark powder and sand-sized particles on the inside of the lid and base.



Read more from the @NASA_Johnson curation lab: https://t.co/JBw6TCI7kB pic.twitter.com/t43QEDLH7G — NASA Astromaterials (@Astromaterials) September 26, 2023

Θα χρειαστούν δεκαετίες μελετών των δειγμάτων του αστεροειδή

Θα χρειαστούν δεκαετίες μελετών του δείγματος και ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος, πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, και ενδεχομένως ακόμη και για το πώς ξεκίνησε η ζωή στον πλανήτη μας.

Αλλά, αυτό αναμένεται να αργήσει. Η ομάδα έρευνας δεν έχει, ακόμη, πρόσβαση στο κύριο δείγμα του αστεροειδούς. Απαιτείται η αποσυναρμολόγηση της κάψουλας, μια περίπλοκη διαδικασία που θα απαιτήσει αρκετό χρόνο.

Welcome to Houston, OSIRIS-REx!



The asteroid sample arrived today in Texas where it will be curated and preserved by our team here at Johnson. The information collected could help scientists around the world investigate planetary formation, the origins of life, and how asteroids… pic.twitter.com/8m0Yp3wqap — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) September 25, 2023

Θα χρειαστεί αρκετή προσοχή για να εξαχθεί το δείγμα από το εσωτερικό, ώστε να μην υπάρξει καμία αλλοίωση.

Το πρωί της 11ης Οκτωβρίου, η NASA θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για να παρέχει ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις.

Today's #OSIRISREx asteroid sample landing isn't just the end of a 7-year, 3.9-billion-mile journey through space. It takes us 4.5 billion years back in time.



These rocks will help us understand the origin of organics and water that may have seeded life on Earth.… pic.twitter.com/sHLRrnWqAg — NASA (@NASA) September 24, 2023

Με πληροφορίες από Space