Η κλιματική κρίση σκότωσε τους 2 στους 3 νεκρούς από ζέστη - Οι πόλεις γίνονται φονικές παγίδες για ηλικιωμένους

Ανάλυση δείχνει ότι η ανθρωπογενής κλιματική κρίση και υπερθέρμανση του πλανήτη ευθύνεται για τα δύο στα τρία θερμικά θύματα στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, 16.500 από τους 24.400 θανάτους που καταγράφηκαν μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου οφείλονται στις ακραίες θερμοκρασίες που προκαλούνται από τα αέρια του θερμοκηπίου.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από 854 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και ανέδειξε πως η μέση θερμοκρασία σε αυτές ήταν αυξημένη κατά 2,2°C σε σχέση με έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή.

«Η αιτιακή αλυσίδα από την καύση ορυκτών καυσίμων έως την αυξημένη θνησιμότητα λόγω θερμότητας είναι αδιαμφισβήτητη», δήλωσε η Φρίντερικε Ότο, κλιματική επιστήμονας στο Imperial College London. Η ανάλυση δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από άλλους επιστήμονες (peer review), αλλά βασίζεται σε καθιερωμένες επιστημονικές μεθόδους.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα δεδομένα θανάτων λόγω θερμότητας με ένα υποθετικό σενάριο χωρίς κλιματική αλλαγή και διαπίστωσαν ότι το 68% των θανάτων οφείλεται στην επιπλέον θερμότητα που προκάλεσε η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Οι Ηλικιωμένοι Πληρώνουν το Βαρύτερο Τίμημα:

Το 85% των νεκρών ήταν άνω των 65 ετών

Το 41% ήταν άνω των 85 ετών

Οι περισσότεροι πέθαναν μέσα σε σπίτια και νοσοκομεία

«Η θερμότητα σπάνια αναφέρεται στα πιστοποιητικά θανάτου», λέει ο Γαρυφάλλος Κωνσταντινουδής, επιδημιολόγος στο Imperial College.

Τραγικές Ανθρώπινες Ιστορίες

Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά, κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες που μαρτυρούν τη σκληρή πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης. Ο Μανουέλ Αρίθα Σεράνο, ένας 77χρονος πρώην δημοτικός σύμβουλος από την πόλη Λα Ράμπλα στην Ισπανία, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός απλού περιπάτου τον Αύγουστο, σε ένα σαββατοκύριακο όπου η θερμοκρασία στην περιοχή Κόρδοβα έφτασε τους 45°C. Η τοπική αυτοδιοίκηση και πρώην συνεργάτες του επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινότητα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο 47χρονος Μπραΐμ Αΐτ Ελ Χατζάμ, πατέρας τεσσάρων παιδιών και ιδιοκτήτης εταιρείας δαπέδων στη βόρεια Ιταλία, πέθανε την ώρα που εργαζόταν σε εργοτάξιο σχολείου κοντά στην Μπολόνια. Η θερμοκρασία εκείνη την ημέρα είχε αγγίξει τους 38°C. Σύμφωνα με τον 19χρονο γιο του, ο πατέρας του είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα του για να της πει ότι θα επέστρεφε σπίτι για να ετοιμάσει το μεσημεριανό. «Θα είμαι σπίτι μέχρι το μεσημέρι», της είχε πει. Δύο μέρες αργότερα, επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή μια περιφερειακή οδηγία που απαγόρευε την εξωτερική εργασία κατά τις ώρες αιχμής της ζέστης. Για τον Μπραΐμ, όμως, ήταν ήδη αργά.

Αν και οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι καλύτερα προετοιμασμένες σε σχέση με το καταστροφικό καύσωνα του 2003 (70.000 θάνατοι), το σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αύξηση των θερμοκρασιών και τη γήρανση του πληθυσμού.

Οι επιστήμονες προτείνουν, σχέδια δράσης για καύσωνες, περισσότερους πράσινους χώρους, κλιματισμό σε γηροκομεία και ευάλωτες δομές. «Καμία πόλη στην Ευρώπη δεν είναι ασφαλής από τους φονικούς καύσωνες», προειδοποιεί η ειδικός προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, Μαντλέιν Τόμσον.

Η έρευνα καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα: «Χρειάζεται άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στοχευμένες πολιτικές για την προστασία των ευάλωτων ομάδων».

