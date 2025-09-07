ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Βόμβα» επιστημόνων: Θα αυξάνονται οι φωτιές από κεραυνούς - 20.000 θάνατοι ετησίως από καπνό μέχρι το 2050

Η κλιματική κρίση φέρνει περισσότερους κεραυνούς και φωτιές: Νέα μελέτη προβλέπει 98% αύξηση στις φωτιές από κεραυνούς στη Δύση των ΗΠΑ – Τι σημαίνει για την υγεία και την κοινωνία

«Βόμβα» επιστημόνων: Θα αυξάνονται οι φωτιές από κεραυνούς - 20.000 θάνατοι ετησίως από καπνό μέχρι το 2050
φωτ.: EPA
Η κλιματική κρίση δεν επηρεάζει μόνο τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις, αλλά και τη συχνότητα των κεραυνών, οι οποίοι προκαλούν ολοένα και περισσότερες καταστροφικές φωτιές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα επόμενα χρόνια οι φωτιές που ξεκινούν από κεραυνούς θα αυξηθούν δραματικά, με τεράστιες συνέπειες για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια.

Οι φωτιές που προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια εντοπίζονται συχνότερα κοντά σε κατοικημένες περιοχές και συνήθως ελέγχονται πιο γρήγορα. Αντίθετα, οι φωτιές από κεραυνούς ξεσπούν σε απομακρυσμένα μέρη, εξαπλώνονται ταχύτερα και καταλήγουν συχνά σε γιγαντιαίες καταστροφές. Αυτό σημαίνει περισσότερους τόνους καπνού στην ατμόσφαιρα και σοβαρότερα προβλήματα στην ποιότητα του αέρα.

Η διεθνής εικόνα: Ευρώπη, Καναδάς, ΗΠΑ

  • ΗΠΑ: Στην Καλιφόρνια, χιλιάδες κεραυνοί μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσαν τουλάχιστον 20 νέες πυρκαγιές, καίγοντας δεκάδες χιλιάδες στρέμματα.
  • Ευρώπη: Η φετινή αντιπυρική περίοδος χαρακτηρίζεται ήδη η χειρότερη στην ιστορία, με την Ισπανία να βλέπει τεράστιες δασικές εκτάσεις να χάνονται λόγω κεραυνών.
  • Καναδάς: Μέσα στη χρονιά, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει πάνω από το διπλάσιο της μέσης δασικής έκτασης, με το 70% να αποδίδεται σε κεραυνούς.

Ο επιστήμονας στον τομέα του κλίματος Ντμίτρι Καλασνίκοφ και η ομάδα του στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ανέπτυξαν ένα μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη που συνδυάζει τις μεταβολές στη συχνότητα των κεραυνών με παραμέτρους όπως θερμοκρασία, υγρασία, άνεμοι και υγρασία εδάφους.

Το συμπέρασμα; Το 98% των περιοχών της δυτικής Αμερικής θα βιώσουν αύξηση πυρκαγιών από κεραυνούς μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Υγεία και κοινωνία στο επίκεντρο

  • Ο καπνός από φωτιές ευθύνεται ήδη για περίπου 1.000 θανάτους ετησίως στις ΗΠΑ. Αν η τάση συνεχιστεί, μέχρι τα μέσα του αιώνα οι θάνατοι μπορεί να ξεπεράσουν τους 20.000 ετησίως.
  • Οι κεραυνοί αυξάνουν και τον κίνδυνο από πλημμύρες και κατολισθήσεις σε καμένες περιοχές.
  • Η μαύρη αιθάλη από τον καπνό μπορεί να καλύψει παγετώνες σε Καναδά, Γροιλανδία και Ευρώπη, επιταχύνοντας το λιώσιμό τους.

Οι δασοπυροσβεστικοί πόροι είναι ήδη περιορισμένοι, με χιλιάδες κενές θέσεις σε υπηρεσίες στις ΗΠΑ. Οι κεραυνοί μπορούν να προκαλέσουν ταυτόχρονα δεκάδες πυρκαγιές, εξαντλώντας γρήγορα τα διαθέσιμα μέσα. Όταν οι φλόγες φτάνουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες.

Ο ειδικός Μαξ Μόριτζ προτείνει αλλαγές στον τρόπο που χτίζονται οι πόλεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου: πυρασφαλείς κατασκευές και γεωργικές ζώνες γύρω από οικισμούς ώστε να λειτουργούν ως φυσικά «τείχη» απέναντι στη φωτιά.

Με πληροφορίες από Guardian

