«Η ανθρωπότητα νίκησε»: Ποια είναι η ιδιοφυΐα που κέρδισε το ChatGPT στον κορυφαίο διαγωνισμό προγραμματισμού

Ο Πολωνός προγραμματιστής Przemysław Dębiak, γνωστός στο διαδίκτυο ως «Psyho», πέτυχε κάτι που κανείς άλλος άνθρωπος δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα: να ξεπεράσει την τεχνητή νοημοσύνη της OpenAI, κατασκευάστριας εταιρείας του ChatGPT, σε έναν από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς προγραμματισμού παγκοσμίως.

Στον τελικό του AtCoder World Tour Finals 2025 (Heuristic Division), που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο, ο Dębiak κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη ένα ειδικά προσαρμοσμένο αλγοριθμικό μοντέλο της OpenAI. Ο διαγωνισμός, για τον οποίο δεν μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή, συγκέντρωσε συνολικά 12 κορυφαίους προγραμματιστές, προσκεκλημένους βάσει παγκόσμιας κατάταξης.

Η διαφορά στην τελική επίδοση του Πολωνού σε σχέση με το μοντέλο της OpenAI αυξήθηκε από 5,5% στην αρχή σε 9,5% στο τέλος, καταγράφοντας μια σαφή υπεροχή.

«Είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων και νιώθει μεγάλη ικανοποίηση όχι μόνο για τη νίκη, αλλά και επειδή ξεπέρασε ένα σύστημα που ο ίδιος είχε βοηθήσει να αναπτυχθεί», δήλωσε στο Euronews Next ο φίλος του Στανισλάβ Έισμοντ, σύμβουλος στον χώρο της τεχνολογίας. Ο Dębiak στο παρελθόν εργαζόταν στην OpenAI.

Update: I'm alive and well



The results are official now and my lead over AI increased from 5.5% to 9.5%😎



Honestly, the hype feels kind of bizarre. Never expected so many people would be interested in programming contests. Guess this means I should drop in here more often👀 pic.twitter.com/RsLD8lECNq