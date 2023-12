Το «Χριστουγεννιάτικο δέντρο» της NASA από τα φώτα σμήνους αστέρων

Μια εντυπωσιακή εικόνα έδωσε στη δημοσιότητα το παρατηρητήριο ChandraXray της NASA, αυτού που αποκαλείται «Σμήνος Χριστουγεννιάτικου δέντρου».

Αυτή η νέα εικόνα του NGC 2264, γνωστού και ως «Σμήνος Χριστουγεννιάτικου δέντρου», δείχνει όντως το σχήμα ενός δέντρου με τη λάμψη των αστρικών φωτισμών. Το NGC 2264 είναι, στην πραγματικότητα, ένα σμήνος νεαρών άστρων - με ηλικία μεταξύ ενός και πέντε εκατομμυρίων ετών περίπου - στον Γαλαξία, σε απόσταση περίπου 2.500 έτη φωτός από τη Γη. Τα αστέρια στο NGC 2264 είναι μικρότερα και μεγαλύτερα από τον Ήλιο, ενώ άλλα έχουν μάζα μικρότερη από το 1/10 της μάζας του Ήλιου και άλλα πολύ μεγαλύτερα.

Αυτή η νέα σύνθετη εικόνα έχει προφανή την ομοιότητα με χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα μπλε και τα λευκά φώτα (που αναβοσβήνουν στην κινούμενη έκδοση αυτής της εικόνας) είναι νεαρά αστέρια που εκπέμπουν ακτίνες Χ, οι οποίες ανιχνεύονται από το παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra της NASA.

It's beginning to look a lot like cosmos. 🎶 Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7

We're celebrating the holiday season with a new image of the "Christmas Tree Cluster" — complete with blinking lights! This group of young stars, roughly 1-5 million years old, is located about 2,500 light-years from Earth: https://t.co/SnJFgSUY0h

Happy Holidays space fans!🎄 pic.twitter.com/sRgFZ5PlIE