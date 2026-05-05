Google, Microsoft και xAI θα δίνουν μοντέλα AI στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για ελέγχους πριν την κυκλοφορία

Η Alphabet (μητρική της Google), η Microsoft και η xAI κατέληξαν σε συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την κοινοποίηση πρώιμων εκδόσεων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τους, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία και η ασφάλειά τους πριν από τη διάθεσή τους στο κοινό.

Τον συντονισμό των ελέγχων θα αναλάβει το Κέντρο Προτύπων και Καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (CAISI) του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 40 αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων και μοντέλων που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει. Αντίστοιχη συμφωνία είχαν συνάψει το 2024 η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, και η Anthropic με το ίδιο υπουργείο.

Ο διευθυντής του CAISI, Chris Fall, δήλωσε ότι «η ανεξάρτητη και αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση είναι κρίσιμη για την κατανόηση των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και των επιπτώσεών τους στην εθνική ασφάλεια», προσθέτοντας ότι η συνεργασία με τη βιομηχανία επιτρέπει την ενίσχυση των ελέγχων «σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταιρείες θα παρέχουν στα κρατικά όργανα πρόσβαση σε μοντέλα με περιορισμένες ή απενεργοποιημένες δικλίδες ασφαλείας, ώστε να αξιολογούνται οι πιθανές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια.

Η συμφωνία έρχεται ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει τη δημιουργία νέου πλαισίου ελέγχου για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στον Λευκό Οίκο συζητείται η έκδοση εκτελεστικού διατάγματος που θα προβλέπει τη σύσταση ομάδας εποπτείας για τα ισχυρότερα μοντέλα AI, με στόχο την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις και άλλες διαταραχές.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal