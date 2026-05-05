ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Google, Microsoft και xAI θα δίνουν μοντέλα AI στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για ελέγχους πριν την κυκλοφορία

Η συμφωνία εντάσσεται στις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη

The LiFO team
The LiFO team
GOOGLE XAI AI ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΥΜΟΣΗΝΗ Facebook Twitter
Φωτ.: EPA, αρχείου
0

Η Alphabet (μητρική της Google), η Microsoft και η xAI κατέληξαν σε συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την κοινοποίηση πρώιμων εκδόσεων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τους, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία και η ασφάλειά τους πριν από τη διάθεσή τους στο κοινό.

Τον συντονισμό των ελέγχων θα αναλάβει το Κέντρο Προτύπων και Καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (CAISI) του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 40 αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων και μοντέλων που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει. Αντίστοιχη συμφωνία είχαν συνάψει το 2024 η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, και η Anthropic με το ίδιο υπουργείο.

Ο διευθυντής του CAISI, Chris Fall, δήλωσε ότι «η ανεξάρτητη και αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση είναι κρίσιμη για την κατανόηση των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και των επιπτώσεών τους στην εθνική ασφάλεια», προσθέτοντας ότι η συνεργασία με τη βιομηχανία επιτρέπει την ενίσχυση των ελέγχων «σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταιρείες θα παρέχουν στα κρατικά όργανα πρόσβαση σε μοντέλα με περιορισμένες ή απενεργοποιημένες δικλίδες ασφαλείας, ώστε να αξιολογούνται οι πιθανές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια.

Η συμφωνία έρχεται ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει τη δημιουργία νέου πλαισίου ελέγχου για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στον Λευκό Οίκο συζητείται η έκδοση εκτελεστικού διατάγματος που θα προβλέπει τη σύσταση ομάδας εποπτείας για τα ισχυρότερα μοντέλα AI, με στόχο την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις και άλλες διαταραχές.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal 

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πλανήτης θα μισήσει τους άρχοντες του ΑΙ για τις αλλαγές που θα'ρθουν

Τech & Science / Ο πλανήτης θα μισήσει τους άρχοντες του ΑΙ για τον πλούτο τους και τις αλλαγές που θα 'ρθουν

Σημάδι της εξαιρετικής ζωτικότητας του αμερικανικού καπιταλισμού, η τεχνητή νοημοσύνη -με επικεφαλής τους νέους της κυρίους SpaceX, Anthropic και OpenAI- θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος μαύρος κύκνος της παγκόσμιας οικονομίας, γράφει ο Arnaud Leparmentier της Le Monde σε μια βαρυσήμαντη στήλη του.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Τech & Science / Ο κόσμος «απροετοίμαστος» για την επόμενη πανδημία καθώς οι χώρες δεν συμφωνούν σε δεδομένα και εμβόλια

Η διεθνής συνθήκη του ΠΟΥ για τις πανδημίες παραμένει ανολοκλήρωτη, με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ να τονίζει ότι η επόμενη πανδημία είναι «ζήτημα χρόνου και όχι πιθανότητας»
THE LIFO TEAM
ΣΠΕΡΜΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τech & Science / Επιστημονικό ορόσημο: Άνδρας απέκτησε σπέρμα από ιστό που είχε καταψυχθεί όταν ήταν παιδί

Αν και συχνά σώζουν ζωές σε παιδιά με καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες, θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη υπογονιμότητα
THE LIFO TEAM
Το chatbot σου δεν λέει την αλήθεια. Απλώς τη μαντεύει.

Τech & Science / Τa chatbot δεν λένε την αλήθεια. Απλώς τη μαντεύουν.

Στο νέο της βιβλίο Prophecy, η φιλόσοφος Carissa Véliz υποστηρίζει ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μηχανή γνώσης αλλά μηχανή πρόβλεψης. Από τους αρχαίους μάντεις μέχρι τα chatbots της Big Tech, το βιβλίο εξετάζει πώς η εμμονή με το μέλλον μπορεί να μας κάνει λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο ελεύθερους και πιο ίδιους μεταξύ μας.
THE LIFO TEAM
Μια καλόγρια απέναντι στην Palantir: όταν ο όρκος φτώχειας συναντά τη Wall Street

Τech & Science / Μια καλόγρια απέναντι στην Palantir

Μια καθολική μοναχή χρησιμοποιεί τις μετοχές ως εργαλείο πίεσης απέναντι σε μερικές από τις πιο ισχυρές εταιρείες του κόσμου. Μετά τη Citigroup και τη Microsoft, η Σούζαν Φρανσουά βάζει στο στόχαστρο την Palantir και ζητά να της απαντήσει πώς αυτή επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
THE LIFO TEAM
 
 