Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να φοράμε κάλτσες πριν τον ύπνο

«Εάν θέλετε να βελτιώσετε τον ύπνο σας, φορέστε κάλτσες», προτείνει η ειδικός στις διαταραχές συμπεριφοράς του ύπνου Michelle Drerup.

«Ακούγεται αντιαισθητικό, το ξέρω, αλλά φορώντας κάλτσες στο κρεβάτι και ζεσταίνοντας τα πόδια σας, μπορεί πραγματικά να μειώσετε τη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματός σας και να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα», συνέχισε η διευθύντρια του Κέντρου Διαταραχών Ύπνου στο Νοσοκομείο στο Κλίβελαντ.

Καθώς πλησιάζει η ώρα του ύπνου, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σώματός μας (πυρήνας) πέφτει κατά 1-2 βαθμούς. Αυτή η μείωση βοηθάει το σώμα να προετοιμαστεί για ύπνο, εξηγεί σε πρόσφατη αναφορά της.

Για να έλθει αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, το σώμα προβαίνει σε μία διαδικασία που λέγεται περιφερική αγγειοδιαστολή (distal vasodilation). Αυτό σημαίνει ότι τα αιμοφόρα αγγεία στα χέρια και τα πόδια διαστέλλονται, με αποτέλεσμα να φεύγει περισσότερη θερμότητα από το σώμα.

Καθώς το δέρμα θερμαίνεται, ο πυρήνας του σώματος ψύχεται, και εδώ είναι που αυτές οι ζεστές κάλτσες είναι χρήσιμες. «Κάνοντας τα πόδια σας πιο ζεστά, ανοίγετε τα αιμοφόρα αγγεία για να βοηθήσετε στην ψύξη του υπόλοιπου σώματος. Έτσι, η αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος στα πόδια σας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας του πυρήνα», εξηγεί η Drerup.

Γιατί να φοράμε κάλτσες πριν τον ύπνο

Ζεσταίνονται τα πόδια και αυτό προκαλεί διαστολή των αγγείων. Η θερμότητα διαφεύγει πιο εύκολα από το σώμα και η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος πέφτει πιο γρήγορα. Το αποτέλεσμα είναι να έλθει πιο άμεσα η νύστα και να αποκοιμηθεί πιο εύκολα το άτομο.

Μια μικρή μελέτη του 2018 έδειξε ότι οι νεαροί άντρες που φορούσαν κάλτσες στον ύπνο κοιμήθηκαν 8 λεπτά πιο γρήγορα και 32 λεπτά περισσότερο, ενώ ξυπνούσαν λιγότερες φορές μέσα στη νύχτα.

Δεν είναι μόνο οι κάλτσες που συστήνουν οι ειδικοί σε θέματα ύπνου. Μια συμβουλή, είναι να διατηρείται ολόκληρη η κρεβατοκάμαρα στους 18,3 C προκειμένου να διατηρείται και η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος δροσερή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Φυσικά, αυτό μπορεί να κυμαίνεται, με κάποιους να απαιτούν ένα δωμάτιο πιο κοντά στους 15,6 C και άλλους να προτιμούν πιο ζεστό χώρο, πλησίον 21,1 C.

Μια τελευταία συμβουλή, είναι το ζεστό (όχι καυτό) ντους ή μπάνιο πριν από τον ύπνο. «Εάν αυξήσω ελαφρώς τη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματός μου λίγο πριν από τον ύπνο, τότε υπάρχει μεγαλύτερη πτώση καθώς χαμηλώνει, και αυτό ενδεχομένως βοηθάει στο αίσθημα υπνηλίας» εξήγησε τέλος η Michelle Drerup.

Με πληροφορίες από CNN

