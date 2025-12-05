ΤECH & SCIENCE
Κομισιόν: Πρόστιμο-ορόσημο 120 εκατ. στο Χ του Έλον Μασκ για παραβίαση του DSA

Πρόκειται για την πρώτη κύρωση που επιβάλλεται βάσει του Digital Services Act, του νέου κανονισμού της ΕΕ για τη διαφάνεια και τη λειτουργία των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
X Ελον Μασκ πρόστιμο
Φωτογραφία αρχείου: EPA/ETIENNE LAURENT
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την Παρασκευή πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ.

Πρόκειται για την πρώτη κύρωση που επιβάλλεται βάσει του Digital Services Act, του νέου κανονισμού της ΕΕ για τη διαφάνεια και τη λειτουργία των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών.

Η απόφαση αναμένεται να εντείνει τις ήδη επιβαρυμένες σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ στον τομέα της ψηφιακής ρύθμισης. Παρότι το πρόστιμο θεωρείται μικρό σε σχέση με παλαιότερες ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά τεχνολογικών κολοσσών, οι ΗΠΑ πιέζουν σταθερά την ΕΕ, μέσα από εμπορικές διαπραγματεύσεις, να χαλαρώσει το ρυθμιστικό της πλαίσιο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η X παραβίασε βασικές υποχρεώσεις διαφάνειας που ισχύουν για τις «πολύ μεγάλες πλατφόρμες». Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε και παρουσιάζεται πλέον το μπλε σήμα (blue checkmark) είναι «παραπλανητικός», καθώς από ένδειξη ταυτοποίησης χρηστών μετατράπηκε σε υπηρεσία επί πληρωμή. Επιπλέον, η X κατηγορείται για ανεπαρκή διαφάνεια στην ψηφιακή βιβλιοθήκη διαφημίσεων και για το ότι δεν παρέχει στους ερευνητές την απαιτούμενη πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα.

Το πρόστιμο αφορά μόνο ένα τμήμα της έρευνας που έχουν ξεκινήσει οι ευρωπαϊκές αρχές εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Οι υπόλοιπες πτυχές, όπως το κατά πόσο η πλατφόρμα περιορίζει την εξάπλωση παράνομου περιεχομένου ή οργανωμένης παραπληροφόρησης, παραμένουν ανοιχτές.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Ψηφιακή Κυριαρχία, Χένα Βιρκούνεν, τόνισε ότι το πρόστιμο δεν επιδιώκει την τιμωρία για λόγους εντυπωσιασμού αλλά την επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων. «Αν μια πλατφόρμα συμμορφώνεται, δεν επιβάλλεται πρόστιμο», σημείωσε, εξηγώντας ότι το ποσό θεωρείται «αναλογικό», βάσει της βαρύτητας και της διάρκειας των παραβάσεων.

Η υπόθεση έχει ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι ουσιαστικά τιμωρούν το X «επειδή δεν λογοκρίνει», ενώ ο Μασκ απάντησε με δημόσιο ευχαριστώ. Η Κομισιόν απέρριψε τις αιτιάσεις περί «λογοκρισίας», επιμένοντας ότι το DSA αφορά αποκλειστικά τη διαφάνεια και την ασφάλεια των χρηστών.

Η έρευνα σε βάρος του X δεν έχει ολοκληρωθεί. Παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου και τη διασπορά παραπληροφόρησης, τα οποία αποτελούν κρίσιμες δοκιμασίες για την εφαρμογή του DSA.

Την ίδια ημέρα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κλείνει χωρίς πρόστιμο την έρευνα για την TikTok, καθώς η εταιρεία δεσμεύτηκε να προσαρμόσει τον σχεδιασμό της διαφημιστικής της βιβλιοθήκης. Η TikTok δήλωσε πως αναμένει «ίση και συνεπή εφαρμογή» των κανόνων σε όλες τις πλατφόρμες.

Με πληροφορίες από Politico 

