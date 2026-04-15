Γερμανία: Νέα μηχανή αναζήτησης αποκαλύπτει αν οι πρόγονοι κάποιου ήταν Ναζί

Πολλοί χρήστες δήλωσαν ότι ανακάλυψαν άγνωστες πτυχές για τις οικογένειές τους, κάτι που άλλαξε την εικόνα που είχαν για το παρελθόν τους, ενώ για κάποιους αποτέλεσε σοκ να συνειδητοποιήσουν την εμπλοκή συγγενών τους

Γερμανία: Διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης βοηθά ανθρώπους να ανακαλύψουν αν οι πρόγονοί τους ήταν Ναζί
Ο Κρίστιαν Ράινερ λέει ότι βρήκε το όνομα του παππού του, Φραντς Ράινερ (1886-1961), «μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα»
Μια νέα γερμανική διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης, βοηθά τους ανθρώπους να ανακαλύψουν αν οι πρόγονοί τους ήταν μέλη του Ναζιστικού Κόμματος.

Ο Κρίστιαν Ράινερ είπε στο BBC ότι βρήκε το όνομα του παππού του «μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα». Όπως ανέφερε, έμαθε ότι ο παππούς του έγινε μέλος του Ναζιστικού Κόμματος στις 21 Απριλίου 1938, όταν ο Αδόλφος Χίτλερ προσάρτησε την Αυστρία στη Γερμανία.

Το διαδικτυακό εργαλείο, επιτρέπει την αναζήτηση μέσα σε εκατομμύρια κάρτες μελών του Ναζιστικού Κόμματος (NSDAP).

Ο Ράινερ δήλωσε ότι ο παππούς του έκανε αίτηση ένταξης μόλις πέντε ημέρες μετά τη νομιμοποίηση του κόμματος στην Αυστρία, σημειώνοντας ότι, παρότι ήταν ακαδημαϊκός, θα έπρεπε να γνωρίζει τι εκπροσωπούσαν οι Ναζί.

Νέα μηχανή αναζήτησης αποκαλύπτει ναζιστικό παρελθόν προγόνων

Το εργαλείο δημιουργήθηκε από τη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, σε συνεργασία με αρχεία στη Γερμανία και τις ΗΠΑ, και περιλαμβάνει εκατομμύρια αρχεία μελών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ανταπόκριση του κοινού ήταν τεράστια, με εκατομμύρια χρήστες να το έχουν ήδη αξιοποιήσει.

Πολλοί χρήστες δήλωσαν ότι ανακάλυψαν άγνωστες πτυχές για τις οικογένειές τους, κάτι που άλλαξε την εικόνα που είχαν για το παρελθόν τους, ενώ για κάποιους αποτέλεσε σοκ να συνειδητοποιήσουν την εμπλοκή συγγενών τους.

Σύμφωνα με την Die Zeit, περίπου 10,2 εκατομμύρια Γερμανοί έγιναν μέλη του Ναζιστικού Κόμματος μεταξύ 1925 και 1945.

Τα αρχεία, που είχαν διασωθεί από την καταστροφή στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για τη διαδικασία αποναζιστικοποίησης στη μεταπολεμική Γερμανία και πλέον είναι διαθέσιμα ψηφιακά για έρευνα.

Με πληροφορίες από BBC

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μουσείο στο Μόναχο επιστρέφει πίνακα που πουλήθηκε στα χρόνια του ναζισμού

Πολιτισμός / Μουσείο στο Μόναχο επιστρέφει πίνακα που πουλήθηκε στα χρόνια του ναζισμού

Το Interieur mit Kindern (Die Geschwister) βρισκόταν από το 1972 στις Βαυαρικές Κρατικές Συλλογές Ζωγραφικής. Τώρα επιστρέφει στους απογόνους του Goldschmidt, μετά την έρευνα που έδειξε ότι η πώλησή του συνδέεται άμεσα με τις διώξεις του ναζιστικού καθεστώτος.
THE LIFO TEAM
ΕΠΕΞ Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε στην ταυτοποίηση ενός Ναζί εκτελεστή

Αρχαιολογία & Ιστορία / Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε στην ταυτοποίηση ενός ναζί εκτελεστή

Μετά από έξι δεκαετίες, ο Γερμανός ιστορικός Γιούργκεν Ματέους κατάφερε να αποκαλύψει την ταυτότητα του αξιωματικού των SS που εκτελεί εν ψυχρώ έναν Εβραίο σε μία από τις πιο ανατριχιαστικές εικόνες του Ολοκαυτώματος.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τech & Science / «Σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας»: Πώς η νέα γενιά ανοσοθεραπείας μπορεί να νικήσει τον καρκίνο

Η νέα ανοσοθεραπεία φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά του καρκίνου, με την επιστημονική κοινότητα να μιλά ακόμη και για μια νέα εποχή στην ογκολογία
THE LIFO TEAM
SOCIAL MEDIA ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Τech & Science / Απαγόρευση social media στην Αυστραλία: Τα δύο τρίτα των ανηλίκων εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση

Παρά την αυστηρή απαγόρευση που εφαρμόστηκε πριν από τέσσερις μήνες στη χώρα, νέα έρευνα δείχνει ότι η πλειονότητα των ανήλικων εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στα social media
THE LIFO TEAM
Είναι το Mythos της Anthropic τόσο έξυπνο και δυνατό που καταντά επικίνδυνο;

Τech & Science / Είναι το Mythos της Anthropic τόσο έξυπνο και δυνατό που καταντά επικίνδυνο;

To εργαστήριο της Anthropic δηλώνει ιδιαίτερα θορυβημένo από την ικανότητα του συστήματος να εντοπίζει τρωτά σημεία λογισμικού και είτε να τα επιδιορθώνει (λειτουργώντας αμυντικά) είτε να τα εκμεταλλεύεται (λειτουργώντας ως χάκερ)
THE LIFO TEAM
ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Τech & Science / Πρόωρος τοκετός: Τι είναι ο φθαλικός εστέρας και γιατί είναι επικίνδυνος

Νέα μελέτη διαπίστωσε ότι μια χημική ουσία που υπάρχει παντού γύρω μας θα μπορούσε να έχει συμβάλει σε 2 εκατομμύρια πρόωρους τοκετούς. Ωστόσο, δεν επηρεάζονται όλα τα μέρη του κόσμου στον ίδιο βαθμό.
THE LIFO TEAM
 
 