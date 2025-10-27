ΤECH & SCIENCE
Ο κομήτης Lemmon όπως τον απαθανάτισε φωτογράφος του National Geographic

«ΜΟΛΙΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ ΗΤΑΝ ΟΡΑΤΟ ΜΕ ΓΥΜΝΟ ΜΑΤΙ», ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ Ο BABAK TAFRESHI

LifO Newsroom
Φωτ.: Babak Tafreshi για National Geographic
Ο κομήτης Lemmon πλησιάζει τον Ήλιο και αυτές τις μέρες λάμπει πιο έντονα από ποτέ, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα.

Ο Babak Tafreshi, φωτογράφος που συνεργάζεται με το National Geogrpahic, απαθανάτισε με τον φακό του το πέρασμα του κομήτη Lemmon ή αλλιώς, C/2025 A6.

Ο Tafreshi εξασφάλισε κοντινά πλάνα μέσα από τηλεφακό και μια ευρυγώνια λήψη που αποκαλύπτει πόσο μικρός φαίνεται ο Lemmon με γυμνό μάτι στον σκοτεινό ουρανό. «Μια μικρή μέρος της ουράς ήταν μόλις ορατή με γυμνό μάτι», σχολιάζει ο φωτογράφος. «Φαίνεται καλύτερα με ένα ζευγάρι κιάλια, μετά το σούρουπο, πάνω από τα βορειοδυτικά», προσθέτει.

Ο Lemmon πέρασε στην πλησιέστερη απόσταση από τη Γη την 21η Οκτωβρίου, αλλά συνεχίζει να πλησιάζει τον Ήλιο· γι’ αυτό και θα βρίσκεται στο αποκορύφωμα της λαμπρότητάς του τις επόμενες νύχτες.

Σύμφωνα με το Space.com, o «περιπλανώμενος» κομήτης C/2025 A6 (Lemmon) ανακαλύφθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 2025 και έκτοτε έχει αρχίσει να φωτίζεται θεαματικά, καθώς κατευθύνεται με ταχύτητα προς το εσωτερικό του Ηλιακού Συστήματος. Η αύξηση της λαμπρότητάς του οφείλεται στην ενίσχυση της θερμικής ακτινοβολίας από τον Ήλιο, η οποία εξατμίζει τα παγωμένα υλικά που είναι ενσωματωμένα στη δομή του, δημιουργώντας ένα αέρινο περίβλημα γύρω από τον πυρήνα του. Το υλικό του κομήτη στη συνέχεια παρασύρεται από τον ηλιακό άνεμο, σχηματίζοντας μια εντυπωσιακή ουρά που λάμπει στο ανακλώμενο φως του Ήλιου.

Φωτ.: Babak Tafreshi για National Geographic
Φωτ.: Babak Tafreshi για National Geographic
Φωτ.: Babak Tafreshi για National Geographic
Φωτ.: Babak Tafreshi για National Geographic

