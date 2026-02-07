Εταιρεία στην Κίνα λανσάρει φάρμακο αδυνατίσματος για γάτες

Με τον αριθμό των κατοικιδίων να ξεπερνά αυτόν των βρεφών, στην Κίνα παρατηρείται ένα νέο φαινόμενο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg, καθώς αρκετές γάτες βρίσκονται στα όρια της παχυσαρκίας.

Φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Κίνα φαίνεται να έχει βρει τη λύση για τη διατροφή των θηλαστικών, καθώς είναι έτοιμη να λανσάρει ένα νέο φάρμακο αδυνατίσματος για τις γάτες.

Σύμφωνα με προβλέψεις της Goldman Sachs, μέχρι το 2030 τα κατοικίδια στην Κίνα θα είναι σχεδόν διπλάσια από τα νήπια. Η λεγόμενη «οικονομία των κατοικιδίων» -από ρούχα και αξεσουάρ μέχρι «νηπιαγωγεία» για ζώα- αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν κατά 40% έως το 2030, φτάνοντας τα 352 δισ. γιουάν (περίπου 50 δισ. δολάρια).

Κίνα: Τα στοιχεία για την παχυσαρκία στα ζώα συντροφιάς

Η παχυσαρκία στα ζώα συντροφιάς είναι ήδη εκτεταμένη. Σύμφωνα με έρευνα του 2024, έως και το 30% των σκύλων και γατών στην Κίνα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η Huadong Medicine ανακοίνωσε ότι οι κινεζικές αρχές αποδέχθηκαν την αίτησή της για έγκριση κυκλοφορίας ενός φαρμάκου τύπου GIP/GLP-1 για παχύσαρκες γάτες.

Αν εγκριθεί, το ενέσιμο σκεύασμα, το οποίο θα χορηγείται μία φορά την εβδομάδα, θα στοχεύει στη ρύθμιση του σωματικού βάρους μειώνοντας την όρεξη και βελτιώνοντας τον μεταβολισμό.

Η εταιρεία ανέφερε ότι, σε κλινική μελέτη, οι γάτες που συμμετείχαν έχασαν κατά μέσο όρο σχεδόν 10% του βάρους τους μέσα σε έξι εβδομάδες. Σύμφωνα με την ίδια, δεν καταγράφηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες και το φάρμακο κρίθηκε «ασφαλές, αποτελεσματικό και εύχρηστο». Η Huadong δήλωσε επίσης σε κινεζικά μέσα ότι αναπτύσσει αντίστοιχα σκευάσματα και για σκύλους.

Οι προηγούμενες προσπάθειες στην παραγωγή φαρμάκου αδυνατίσματος για κατοικίδια

Η Huadong δεν είναι η πρώτη που επιχειρεί να αντιμετωπίσει την παχυσαρκία στα κατοικίδια. Το 2007, η Pfizer είχε λάβει έγκριση από τον FDA για το Slentrol, το πρώτο συνταγογραφούμενο φάρμακο αδυνατίσματος για σκύλους. Το σκεύασμα, ωστόσο, αποσύρθηκε λόγω παρενεργειών -όπως εμετοί και διάρροια- αλλά και περιορισμένης ζήτησης.

Παράλληλα, η Okava Pharmaceuticals, εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, αναπτύσσει εμφύτευμα που χορηγεί GLP-1 φάρμακα σε παχύσαρκες γάτες. Τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ότι η πρώτη γάτα έλαβε ήδη τη δόση της.

Στα κινεζικά social media, πολλοί ιδιοκτήτες δηλώνουν πρόθυμοι να δοκιμάσουν το νέο φάρμακο στις γάτες τους, την ίδια ώρα που άλλοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες για πιθανές παρενέργειες. Κάποιοι τονίζουν ότι δεν θα άφηναν ποτέ τα κατοικίδιά τους να γίνουν «πειραματόζωα», ενώ αρκετοί αναρωτιούνται για το κόστος.

«Τα φάρμακα για ζώα συντροφιάς μπορεί να είναι πανάκριβα», έγραψε ένας χρήστης στο Weibo. «Πολλά κοστίζουν περισσότερο κι από τα αντίστοιχα φάρμακα για ανθρώπους».

Με πληροφορίες από Bloomberg