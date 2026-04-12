Πέντε τρόποι για να μείνετε ξύπνιοι σε βαρετές συναντήσεις

Απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι για να παραμείνετε σε εγρήγορση και να αποφύγετε τις άβολες στιγμές

The LiFO team
Φωτ. Unsplash
Όλοι έχουμε βρεθεί σε μια βαρετή συνάντηση, όπου η νύστα αρχίζει σιγά-σιγά να μας καταβάλλει.

Παρά την προσπάθεια να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, τα βλέφαρα βαραίνουν και η μάχη με τον ύπνο μοιάζει χαμένη.

Ωστόσο, υπάρχουν απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι για να παραμείνεις σε εγρήγορση και να αποφύγεις τις άβολες στιγμές.

Πέντε τρόποι για να «νικήσεις» τη νύστα

1. Φρόντισε να έχεις κοιμηθεί καλά
Το πιο βασικό βήμα είναι ο επαρκής ύπνος.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ένας καλός βραδινός ύπνος πριν από μια σημαντική συνάντηση βοηθά σημαντικά στη συγκέντρωση και την εγρήγορση την επόμενη μέρα.

2. Βάλε στόχους και κράτα το μυαλό σου ενεργό

Πριν από τη συνάντηση, σκέψου τι θέλεις να αποκομίσεις από αυτή. Κατά τη διάρκειά της, προσπάθησε να συμμετέχεις ενεργά, κάνοντας ερωτήσεις και κρατώντας σημειώσεις.

Αυτό βοηθά το μυαλό να παραμένει συγκεντρωμένο.

3. Ένας σύντομος ύπνος ή λίγη κίνηση βοηθούν

Αν έχεις τη δυνατότητα, ένας σύντομος ύπνος ακόμα και λίγων λεπτών μπορεί να σε τονώσει.

Προσοχή όμως: αν ξεπεράσει τα 20-30 λεπτά, μπορεί να νιώσεις πιο κουρασμένος. Εναλλακτικά, μια σύντομη βόλτα ή λίγη κίνηση πριν τη συνάντηση βοηθά να «ξυπνήσει» το σώμα.

4. Μικρά «τρικ» για άμεση ενέργεια

Ένα ποτήρι νερό ή ένας καφές μπορεί να σε βοηθήσει να παραμείνεις σε εγρήγορση, ειδικά τις πρωινές ώρες.

Επίσης, το πλύσιμο του προσώπου με κρύο νερό πριν από μια συνάντηση μπορεί να δώσει άμεση αίσθηση αναζωογόνησης.

5. Πρόσεξε αν η νύστα είναι συχνό φαινόμενο

Αν δυσκολεύεσαι συχνά να μείνεις ξύπνιος μέσα στη μέρα, ίσως χρειάζεται να δώσεις μεγαλύτερη προσοχή στις συνήθειες ύπνου σου.

Οι ειδικοί προτείνουν 7 ή περισσότερες ώρες ύπνου, σταθερό πρόγραμμα, αποφυγή οθονών πριν τον ύπνο και επαφή με φυσικό φως το πρωί.

Αν το πρόβλημα επιμένει, καλό είναι να συμβουλευτείς έναν γιατρό, καθώς μπορεί να σχετίζεται με διαταραχές ύπνου.

Με πληροφορίες από CNN

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Τech & Science / Επιστήμονες ανακάλυψαν νέα αντιβιοτικά τουλάχιστον 60 χρόνια μετά, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέα εποχή στην Ιατρική, καθώς ερευνητές κατάφεραν να ανακαλύψουν νεά αντιβιοτικά για πρώτη φορά μετά από έξι δεκαετίες, δίνοντας ελπίδα στη μάχη κατά των ανθεκτικών μικροβίων
THE LIFO TEAM
ΔΕΡΜΑ ΜΝΗΜΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τech & Science / Ο λόγος που τα κύτταρα του δέρματος θυμούνται μία φλεγμονή για όλη τους τη ζωή

Δερματικές παθήσεις όπως η ψωρίαση συχνά εμφανίζουν εξάρσεις στα ίδια σημεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και τώρα οι επιστήμονες πιστεύουν ότι γνωρίζουν τον λόγο
THE LIFO TEAM
ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΝΥΧΤΑ

Τech & Science / Επιστήμονες προειδοποιούν: Δορυφορικοί «καθρέφτες» που θα φωτίζουν τη νύχτα απειλούν τον ύπνο 

Σχέδια για την τοποθέτηση δορυφόρων με ανακλαστικούς «καθρέφτες», που θα φωτίζουν περιοχές της Γης τη νύχτα, προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες, οι οποίοι προειδοποιούν για πιθανές επιπτώσεις
THE LIFO TEAM
ΕΠΩΔΥΝΟ ΤΣΙΜΠΗΜΑ ΚΟΣΜΟΣ

Τech & Science / Ποιο είναι το πιο επώδυνο τσίμπημα στον κόσμο;

Από τα τροπικά δάση μέχρι τους ωκεανούς, κάποια από τα πιο μικρά πλάσματα του πλανήτη μπορούν να προκαλέσουν σχεδόν αφόρητο πόνο και κάποιοι επιστήμονες αφιέρωσαν τη ζωή τους για να ανακαλύψουν ποιο βρίσκεται στην κορυφή
THE LIFO TEAM
ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Τech & Science / Γυναίκα με τρία σοβαρά αυτοάνοσα παρουσιάζει «εντυπωσιακή» βελτίωση μετά από κυτταρική θεραπεία

Η ασθενής, που μέχρι πρόσφατα χρειαζόταν σχεδόν καθημερινές μεταγγίσεις αίματος, έχει επιστρέψει σε μια σχεδόν φυσιολογική καθημερινότητα εδώ και 14 μήνες
THE LIFO TEAM
 
 