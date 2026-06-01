Μελέτη: Ορισμένα κουνούπια φαίνεται να προσελκύονται από αντικουνουπικά

Τα κουνούπια φαίνεται να «μαθαίνουν»

The LiFO team
Φωτ.: Unsplashed
Το Deet, το πιο διαδεδομένο εντομοαπωθητικό κατά των κουνουπιών παγκοσμίως, ίσως χάνει μέρος της αποτελεσματικότητάς του όταν τα κουνούπια το συνδέσουν με την παρουσία αίματος, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ορισμένα κουνούπια μπορούν να «εκπαιδευτούν» ώστε να συσχετίζουν τη μυρωδιά του Deet με την πιθανότητα να τραφούν, με αποτέλεσμα να μην το αποφεύγουν πλέον.

Το Deet χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε αντικουνουπικά προϊόντα και θεωρείται βασικό μέσο προστασίας απέναντι σε ασθένειες όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και ο ιός Ζίκα.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα εντομοαπωθητικά λειτουργούν αποκλειστικά λόγω των χημικών τους ιδιοτήτων,  είτε επειδή απωθούν τα κουνούπια είτε επειδή μπλοκάρουν την ικανότητά τους να εντοπίζουν ανθρώπους.

Ωστόσο, η νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Tours στη Γαλλία δείχνει ότι η συμπεριφορά των κουνουπιών μπορεί να επηρεάζεται και από την εμπειρία.

Οι ερευνητές συνέκριναν το φαινόμενο με τα διάσημα πειράματα του Pavlov, όπου οι σκύλοι έμαθαν να συνδέουν έναν ήχο με την τροφή.

Τι έδειξαν τα πειράματα

Στα πειράματα, τα κουνούπια εκτέθηκαν ταυτόχρονα σε ζεστό αίμα και Deet.

Σύμφωνα με τη μελέτη, περίπου το 60% των κουνουπιών που είχαν αυτή την εμπειρία επιχείρησαν αργότερα να τσιμπήσουν ακόμη και όταν υπήρχε μόνο Deet χωρίς αίμα.

Σε άλλο τεστ, κουνούπια που είχαν προηγουμένως τραφεί παρουσία Deet προσπάθησαν να τσιμπήσουν χέρι ερευνητή που είχε καλυφθεί με το εντομοαπωθητικό.

Αντίθετα, κουνούπια που δεν είχαν «εκπαιδευτεί» απέφευγαν το χέρι με Deet και κατευθύνονταν προς το ακάλυπτο χέρι.

Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα αντικουνουπικά παραμένουν αποτελεσματικά και απαραίτητα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου μεταδίδονται σοβαρές ασθένειες από κουνούπια.

Ο καθηγητής Claudio Lazzari εξήγησε ότι το φαινόμενο παρατηρήθηκε μόνο σε πολύ συγκεκριμένες εργαστηριακές συνθήκες και δεν σημαίνει ότι τα αντικουνουπικά σταματούν να λειτουργούν στην καθημερινή ζωή.

Άλλοι ειδικοί σημείωσαν επίσης ότι τα κουνούπια έρχονται συνήθως σε επαφή με διαφορετικά προϊόντα και ότι δεν είναι σαφές πόσο διαρκεί αυτή η «μνήμη».

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν πάντως ότι είναι σημαντικό τα αντικουνουπικά να ανανεώνονται συχνά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, καθώς ο κίνδυνος αυξάνεται όταν το προϊόν αρχίζει να χάνει τη δράση του.

Με πληροφορίες από Guardian

