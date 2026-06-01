Γιατί τα γυναικεία πρόσωπα θεωρούνται πιο ελκυστικά; Τι δείχνει νέα έρευνα

Οι γυναίκες θεωρούνται γενικά πιο ελκυστικές από τους άνδρες, ακόμη και από άλλες γυναίκες, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη που επιχειρεί να επιβεβαιώσει επιστημονικά το λεγόμενο «χάσμα ελκυστικότητας» ανάμεσα στα δύο φύλα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα γυναικεία πρόσωπα λαμβάνουν σταθερά υψηλότερες βαθμολογίες ελκυστικότητας σε σχέση με τα ανδρικά, ανεξάρτητα από τη χώρα, τον πολιτισμό ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό των συμμετεχόντων.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας Eugen Wassiliwizky από το Max Planck Institute for Empirical Aesthetics στη Γερμανία, ήταν ότι οι ίδιες οι γυναίκες αξιολογούσαν πιο θετικά τα γυναικεία πρόσωπα και πιο αυστηρά τα ανδρικά.

Η μεγαλύτερη έρευνα για την ελκυστικότητα προσώπων

Για τη μελέτη, οι επιστήμονες συνέλεξαν δεδομένα από 52 διαφορετικές έρευνες σε 76 χώρες, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για την αξιολόγηση της ελκυστικότητας προσώπων.

Συνολικά αναλύθηκαν περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο αξιολογήσεις που αφορούσαν 17.000 πρόσωπα.

Η ανάλυση έδειξε ότι το μέσο γυναικείο πρόσωπο θεωρείται πιο ελκυστικό από περίπου το 60% των ανδρικών προσώπων.

Το φαινόμενο εμφανίστηκε εντονότερο στις δυτικές χώρες, αλλά καταγράφηκε σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες που εξετάστηκαν.

Ο ρόλος των χαρακτηριστικών του προσώπου

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι μέρος της διαφοράς ίσως σχετίζεται με τη μορφολογία του προσώπου.

Κατά μέσο όρο, οι άνδρες έχουν πιο γωνιώδη και ορθογώνια χαρακτηριστικά, ενώ τα γυναικεία πρόσωπα είναι πιο στρογγυλεμένα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν περισσότερο τα πιο στρογγυλά πρόσωπα.

Οι επιστήμονες θεωρούν πάντως ότι η εξήγηση δεν είναι αποκλειστικά πολιτισμική, καθώς το μοτίβο εμφανίζεται σχεδόν παντού στον κόσμο.

Δεν αποκλείουν επίσης το ενδεχόμενο να υπάρχει εξελικτική βάση πίσω από την προτίμηση στα γυναικεία χαρακτηριστικά, αν και υπογραμμίζουν ότι τα δεδομένα δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα.

Το χάσμα μειώνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία

Η μελέτη διαπίστωσε ακόμη ότι η διαφορά στην αντίληψη της ελκυστικότητας μειώνεται σταδιακά με την ηλικία.

Η προτίμηση προς τα γυναικεία πρόσωπα ήταν πιο έντονη γύρω στα 18, όμως περιοριζόταν όσο αυξανόταν η ηλικία και σχεδόν εξαφανιζόταν μετά τα 80.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή τα χαρακτηριστικά ανδρικών και γυναικείων προσώπων γίνονται πιο όμοια με την πάροδο του χρόνου.

«Όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο μειώνεται η διαφορά στον τρόπο που αξιολογούνται τα ανδρικά και τα γυναικεία πρόσωπα», δήλωσε ο Eugen Wassiliwizky.

Η παρατήρηση θυμίζει και όσα είχε γράψει ήδη από το 1972 η Αμερικανίδα συγγραφέας Susan Sontag στο δοκίμιό της The Double Standard of Aging.

Η Sontag υποστήριζε ότι οι κοινωνίες συνδέουν πολύ περισσότερο την αξία και την εικόνα των γυναικών με τη νεότητα και την ομορφιά, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στους άνδρες.

Με πληροφορίες από Guardian

