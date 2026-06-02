Παραολυμπιονίκης ίσως γίνει ο πρώτος αστροναύτης με αναπηρία που θα ζήσει και θα εργαστεί στο Διάστημα

Ο Βρετανός παραολυμπιονίκης και χειρουργός, John McFall, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει ο πρώτος αστροναύτης με σωματική αναπηρία που θα φτάσει σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Ο McFall έχασε το πόδι του σε ατύχημα με μοτοσικλέτα όταν ήταν 19 ετών και επιλέχθηκε το 2022 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) για μια μελέτη σχετικά με τη συμμετοχή ατόμων με σωματικές αναπηρίες σε διαστημικές αποστολές.

The UK government has signed an agreement with US space company @vast that could send UK astronaut John McFall to space. 🧑‍🚀 — UK Space Agency (@spacegovuk) June 2, 2026

Μια νέα συμφωνία μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης και της αμερικανικής ιδιωτικής διαστημικής εταιρείας Vast σημαίνει πλέον ότι η Βρετανική Διαστημική Υπηρεσία θα μπορεί να εξασφαλίσει χορηγίες για τη χρηματοδότηση μιας διαστημικής πτήσης για τον McFall.

Ο ίδιος, πατέρας τριών παιδιών, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008, αφού έμαθε ξανά να τρέχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο του Σουόνσι και προπονήθηκε μαζί με άλλους Ουαλούς Παραολυμπιονίκες αθλητές.

Η αποστολή θα του δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε πρωτοποριακή έρευνα που θα εξετάσει την ανθρώπινη φυσιολογία και την προσαρμογή του μυοσκελετικού συστήματος στο Διάστημα, την απόδοση των προσθετικών μελών σε συνθήκες μικροβαρύτητας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κινούνται και διατηρούν την ισορροπία τους στο Διάστημα.

Ο McFall παραδέχθηκε ότι «δεν είναι βέβαιο ότι θα ταξιδέψει στο Διάστημα», αλλά τόνισε πως «σίγουρα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά».

Έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα όταν κρίθηκε ιατρικά κατάλληλος για μια αποστολή μεγάλης διάρκειας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) πέρυσι.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, απαιτείται ακόμη «τεράστιος όγκος εκπαίδευσης» για να φτάσει εκεί.

«Περιλαμβάνει τα πάντα, από εκπαίδευση επιβίωσης στην άγρια φύση και στη θάλασσα μέχρι μαθήματα φυσικής, μηχανικής, βιολογίας, ανθρώπινης απόδοσης και συμπεριφοράς», δήλωσε στο BBC Breakfast.

Ερωτηθείς τι χρειάζεται κάποιος για να γίνει αστροναύτης, απάντησε:

«Πρέπει να είσαι λογικός και πρακτικός άνθρωπος, καλός στην επίλυση προβλημάτων, στην επικοινωνία και ικανός να λαμβάνεις δύσκολες αποφάσεις υπό πίεση.

Οι εμπειρίες μου από τη γραμμή εκκίνησης των Παραολυμπιακών Αγώνων, αλλά και από τη δουλειά μου ως χειρουργός - οι πολλές ώρες εργασίας, οι δύσκολες καταστάσεις και οι δύσκολες συζητήσεις με ασθενείς και οικογένειες - με έχουν εφοδιάσει με δεξιότητες που ταιριάζουν απόλυτα τόσο στην εκπαίδευση ενός αστροναύτη όσο και στη ζωή και την εργασία στο Διάστημα».

Ο MCFall παραδέχθηκε επίσης ότι η οικογένειά του τον κρατά προσγειωμένο.

«Τα παιδιά μου είναι ενθουσιασμένα μόνο επειδή, απ’ ό,τι φαίνεται, τους υποσχέθηκα ότι αν πάω στο Διάστημα, θα πάρουν σκύλο. Τώρα δεν μπορώ να κάνω πίσω», είπε γελώντας.

Με πληροφορίες από BBC