Το υδάτινο δίκτυο που κρατά «ζωντανό» το Γκραντ Κάνιον εδώ και χιλιάδες χρόνια

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια επισκέπτες που φτάνουν στο Εθνικό Πάρκο του Γκραντ Κάνιον γεμίζουν τα παγούρια τους από τους σταθμούς νερού που βρίσκονται διάσπαρτοι στην περιοχή.

Λίγοι γνωρίζουν όμως ότι σχεδόν όλο αυτό το νερό προέρχεται από μία και μόνο πηγή: τη Roaring Springs, μια πηγή που τροφοδοτείται από υπόγεια σπήλαια στη βόρεια πλευρά του Γκραντ Κάνιον.

Η συγκεκριμένη πηγή δεν εξυπηρετεί μόνο τους επισκέπτες. Τροφοδοτεί επίσης φυτά, ζώα και ολόκληρα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από αυτήν για την επιβίωσή τους. Καθώς η περιοχή γίνεται ολοένα πιο θερμή και ξηρή λόγω της κλιματικής αλλαγής, η προστασία αυτού του υδάτινου αποθέματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

International travelers coming to Arizona will have to pay a hefty new fee to visit the Grand Canyon. What to know about the "nonresident fee." https://t.co/sQpdLwcaK7 — azcentral (@azcentral) June 1, 2026

Γκραντ Κάνιον: Η χαρτογράφηση των υπόγειων υδρολογικών δικτύων του

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βόρειας Αριζόνα προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας της Roaring Springs και άλλων παρόμοιων πηγών. Με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πάρκο του Γκραντ Κάνιον, η ομάδα χαρτογραφεί τα υπόγεια υδρολογικά δίκτυα και διερευνά πώς το λιώσιμο του χιονιού καταλήγει στις πηγές.

«Η κατανόηση του σημείου όπου εισέρχεται το νερό στο υπέδαφος είναι κρίσιμη για τις υποδομές, τα ζώα, τα φυτά και όλα τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από αυτές τις πηγές», εξηγεί ο Μπλέιζ ΛαΣάλα, υποψήφιος διδάκτορας περιβαλλοντικής πληροφορικής. «Είναι σαν μία όαση μέσα στο τοπίο».

Αξίζει να ειπωθεί πως τα περισσότερα από τα σπήλαια που τροφοδοτούν τις πηγές του Γκραντ Κάνιον, δεν είναι προσβάσιμα στο κοινό και συχνά βρίσκονται μακριά από τα καθιερωμένα μονοπάτια. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες γνωρίζουν ελάχιστα για το εσωτερικό τους.

The secret underground system keeping the Grand Canyon alive



Scientists are venturing into the Grand Canyon’s hidden cave networks to solve a mystery: how snowmelt travels underground to supply the park’s vital springs. Their discoveries could help protect the canyon’s water… — The Something Guy 🇿🇦 (@thesomethingguy) June 2, 2026

Γκραντ Κάνιον: Πώς έγινε η έρευνα

Στο πλαίσιο της διδακτορικής του έρευνας, ο ΛαΣάλα συνεργάστηκε με τον καθηγητή Τεμουουλέν «Τέκι» Σάνκι, ειδικό στις τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, προκειμένου να δημιουργήσουν τρισδιάστατους χάρτες των σπηλαίων στο Γκραντ Κάνιον με τη χρήση κινητών σαρωτών lidar.

Μέσα σε 45 ημέρες, ερευνητές, εθελοντές και προσωπικό του πάρκου κατέγραψαν περισσότερα από 10 χιλιόμετρα υπόγειων διαδρόμων και αιθουσών.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλα και εκτεταμένα είναι αυτά τα σπήλαια», δήλωσε ο Σάνκι. «Καταφέραμε να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα μοντέλα εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης. Είναι η πρώτη φορά που τα σπήλαια του Γκραντ Κάνιον χαρτογραφούνται με τέτοια λεπτομέρεια».

Η αποστολή μόνο εύκολη δεν ήταν. Τα μέλη της ομάδας μετέφεραν εξοπλισμό βάρους έως και 25 κιλών, περπατώντας επί δύο ημέρες για να φτάσουν σε ορισμένες εισόδους σπηλαίων. Στη συνέχεια χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν, να κατέβουν με σχοινιά, να συρθούν σε στενά περάσματα και ακόμη να επιπλεύσουν σε πλημμυρισμένα τμήματα των σπηλαίων για να ολοκληρώσουν τις μετρήσεις.

Colorado River may have pooled and spilled over to form the Grand Canyon, solving a long-standing mystery — but not everyone agrees...https://t.co/d3q2kmoKnK — Mountain Poet (@mtnpoet) June 2, 2026

Το μυστήριο του νερού στο Γκραντ Κάνιον

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το νερό προέρχεται κυρίως από το χιόνι που λιώνει στο οροπέδιο Κάιμπαμπ. Το πραγματικό ερώτημα, ωστόσο, είναι πώς αυτό το νερό ταξιδεύει υπόγεια μέχρι να αναβλύσει στις πηγές.

Παλαιότερα πειράματα με ειδικές χρωστικές ουσίες έδειξαν ότι το νερό μπορεί να διανύσει σχεδόν 20 χιλιόμετρα μέσα από το υπέδαφος και να εμφανιστεί στις πηγές μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Παρόλα αυτά, οι ακριβείς διαδρομές που ακολουθεί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες. Ρήγματα, ρωγμές, πορώδη πετρώματα και υπόγειοι αγωγοί δημιουργούν ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα.

«Είναι σαν να προσπαθείς να καταλάβεις τι συμβαίνει μέσα σε ένα μαύρο κουτί», λέει ο ΛαΣάλα. «Βλέπεις τι μπαίνει και τι βγαίνει, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις τι συμβαίνει ενδιάμεσα». Ωστόσο, η κατανόηση αυτών των υπόγειων διαδρομών δεν αφορά μόνο την επιστήμη. Έχει και πρακτικές συνέπειες για την ασφάλεια του νερού.

Οι μεγαλύτερες πηγές του Γκραντ Κάνιον τροφοδοτούνται από καρστικά συστήματα, δηλαδή πετρώματα γεμάτα κοιλότητες, κανάλια και ανοίγματα. Οι επιστήμονες τα παρομοιάζουν με ελβετικό τυρί λόγω των πολυάριθμων κενών που διαθέτουν.

Αυτό σημαίνει ότι το νερό μπορεί να μετακινείται πολύ γρήγορα, χωρίς να φιλτράρεται επαρκώς. Ως αποτέλεσμα, πιθανές μολύνσεις από πυρκαγιές, επιφανειακές απορροές ή βακτήρια όπως το E. coli μπορούν να φτάσουν σχετικά εύκολα στις πηγές που τροφοδοτούν το πάρκο.

Η χαρτογράφηση των σημείων εισόδου και των διαδρομών του νερού θα μπορούσε να βοηθήσει τις αρχές να εντοπίζουν γρηγορότερα τις πηγές μόλυνσης και να προστατεύουν το υδάτινο δίκτυο του πάρκου.

Με πληροφορίες από πανεπιστήμιο της Βόρειας Αριζόνα