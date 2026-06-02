Καρκίνος του μαστού: Τα φάρμακα αδυνατίσματος μπορεί να μειώνουν τον κίνδυνο έως και 30%

Τα φάρμακα απώλειας βάρους ενδέχεται να μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης και θανάτου από καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με τρεις νέες μελέτες που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο.

Τα δεδομένα ενισχύουν το αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από τα φάρμακα GLP-1, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2, και πλέον εξετάζονται και ως πιθανό εργαλείο πρόληψης ή υποστηρικτικής θεραπείας στον καρκίνο.

Η πρώτη μελέτη, που βασίστηκε σε ανάλυση στοιχείων από περίπου 110.000 γυναίκες ηλικίας 45 έως 80 ετών, έδειξε ότι όσες λάμβαναν φάρμακα GLP-1 είχαν 30% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού σε σύγκριση με όσες δεν έπαιρναν αντίστοιχη αγωγή.

Η έρευνα παρουσιάστηκε από την Ελίζαμπεθ ΜακΝτόναλντ, καθηγήτρια ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και ειδική στον καρκίνο του μαστού στο Abramson Cancer Center. Όπως ανέφερε, η μελέτη είναι παρατηρησιακή και δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη σχέση, ωστόσο ενισχύει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της πιθανής αντικαρκινικής δράσης των συγκεκριμένων φαρμάκων.

Τα GLP-1 μιμούνται τη δράση της φυσικής ορμόνης γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο-1, η οποία ρυθμίζει το σάκχαρο και την όρεξη. Αν και αρχικά αναπτύχθηκαν για τον διαβήτη, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διαχείριση της παχυσαρκίας.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η απώλεια βάρους από μόνη της συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, καθώς η παχυσαρκία θεωρείται σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας. Παράλληλα, τα φάρμακα φαίνεται να περιορίζουν τη χρόνια φλεγμονή και να επηρεάζουν βιολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη όγκων.

Δεύτερη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περίπου 27.000 ασθενείς με καρκίνο του μαστού, κατέληξε ότι η προσθήκη φαρμάκων απώλειας βάρους στη συνήθη θεραπεία συνδέθηκε με 30% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από τη νόσο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ιταλικό ογκολογικό κέντρο IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori.

Αντίστοιχα ευρήματα προέκυψαν και από τρίτη μελέτη της Cleveland Clinic σε περίπου 12.000 ασθενείς με καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του ήπατος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσοι λάμβαναν GLP-1 εμφάνιζαν κατά 38% έως 50% μικρότερη πιθανότητα μετάστασης σε στάδιο 4.

Ο Μάρτσιν Χβίστεκ, διευθυντής του προγράμματος υποστηρικτικής ογκολογίας και παρηγορικής φροντίδας στο Fox Chase Cancer Center της Φιλαδέλφειας, δήλωσε ότι τα GLP-1 δεν θεωρούνται πλέον απλώς φάρμακα για τη ρύθμιση του σακχάρου, καθώς οι αντιφλεγμονώδεις και ανοσορυθμιστικές ιδιότητές τους έχουν εδώ και καιρό κινήσει το επιστημονικό ενδιαφέρον για πιθανές ευρύτερες θεραπευτικές εφαρμογές.

Από την πλευρά της, η ογκολόγος Ελεονόρα Τεπλίνσκι από το Valley Health System στο Νιου Τζέρσεϊ σημείωσε ότι παραμένει ασαφές αν τα οφέλη σχετίζονται αποκλειστικά με την απώλεια βάρους ή και με άλλους βιολογικούς μηχανισμούς. Όπως είπε, απαιτούνται κλινικές μελέτες που θα εξετάσουν πιο συστηματικά την επίδραση των φαρμάκων στην πορεία της νόσου και στην πιθανότητα υποτροπής.

Η ίδια πρόσθεσε ότι υπάρχουν επίσης ενδείξεις πως τα GLP-1 μπορεί να βοηθούν και στη διαχείριση παρενεργειών από ορμονικές θεραπείες, με αρκετούς ασθενείς να αναφέρουν βελτίωση της καθημερινότητάς τους κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Με πληροφορίες από Guardian