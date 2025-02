Επτά πλανήτες γίνονται ορατοί για τελευταία φορά μέχρι το 2040

Για το σπάνιο φαινόμενο με τους πλανήτες που δεν θα επαναληφθεί έως το 2040, το οποίο ξεκινά από σήμερα Τρίτη, υπενθύμισε το BBC.

Συγκεκριμένα, το διεθνές πρακτορείο εξήγησε την «παρέλαση των πλανητών» Άρη, Δία, Ουρανού, Αφροδίτης, Ποσειδώνα, Ερμή και Κρόνου, οι οποίοι «θα είναι ορατοί στον νυχτερινό ουρανό ταυτόχρονα».

Αυτή η ευθυγράμμιση, που ονομάζεται «παρέλαση πλανητών», δεν θα είναι ξανά φικτή με τόση καλή ορατότητα μέχρι το 2040. Οι καλύτερες ημέρες για παρατήρηση θα είναι από την Τρίτη έως την Παρασκευή, αμέσως μετά τη δύση του ήλιου.

Ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Άρης θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Ο Κρόνος θα είναι πιο δυσδιάκριτος, γιατί θα βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα Ακόμη, για τους άλλους δύο πλανήτες, Ουρανό και Ποσειδώνα, θα χρειαστεί τηλεσκόπιο για να εντοπιστούν.

Don't forget to look up! All this month, there's a planet parade visible for all to see: https://t.co/eCHLA2yCXh https://t.co/BITPD7QAAO