«Εποχή» Έλον Μασκ στο Twitter - Έγινε δεκτή η πρόταση των 44 δισεκατομμυρίων

Το Twitter ανακοίνωσε πως έκανε δεκτή την πρόταση του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ για την αγορά του 100% των μετοχών του.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Twitter διεξήγαγε μια προσεκτική και ολοκληρωμένη διαδικασία για να αξιολογήσει την πρόταση του Έλον με εστίαση στην αξία, τη βεβαιότητα και τη χρηματοδότηση» σημείωσε ο πρόεδρος της εταιρείας σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Μπρετ Τέιλορ συμπλήρωσε πως η εισροή χρημάτων θα είναι σημαντική και αυτός είναι «ο καλύτερος δρόμος για τους μετόχους».

Από νωρίς το πρωί ήταν πολλές οι πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι το Twitter προσανατολίζεται προς το να κάνει δεκτή την πρόταση των 44 δισεκατομμυρίων. Ο Μασκ είχε προτείνει να αγοράσει κάθε μετοχή έναντι 54,20 δολαρίων.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδρίασε χθες και σήμερα έφτασε στην απόφαση να προχωρήσει η αγοραπωλησία.

«Στόχος η ελευθερία του λόγου»

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι στόχος του είναι να ενισχύσει την ελευθερία του λόγου στην πλατφόρμα και να εργαστεί για να «ξεκλειδώσει» τις «εξαιρετικές δυνατότητες» του Twitter.

Στη γραμμή αυτή κινήθηκε και το tweet που έκανε λίγο πριν από την, επίσημη, ανακοίνωση της απόφασης.

«Ελπίζω πως και οι χειρότεροι εχθροί μου θα παραμείνουν στο Twitter, γιατί αυτό είναι η ελευθερία του λόγου» έγραψε, προϊδεάζοντας για τις εξελίξεις.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means